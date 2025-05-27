https://ria.ru/20250527/rosoboroneksport-2019230393.html

"Рособоронэкспорт" представит в Москве новинки для спецподразделений

"Рособоронэкспорт" представит в Москве новинки для спецподразделений - РИА Новости, 27.05.2025

"Рособоронэкспорт" представит в Москве новинки для спецподразделений

"Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") представит на XIII международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, новинки, в частности,... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T00:20:00+03:00

2025-05-27T00:20:00+03:00

2025-05-27T00:20:00+03:00

безопасность

технологии

москва

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латинская америка

александр михеев

рособоронэкспорт

ростех

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") представит на XIII международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, новинки, в частности, версию автомата Калашникова АК-15 в калибре 7,62х39 миллиметров, квадрокоптеры SupercamX4, "Голиаф", "Каракурт-Р" и "Бумеранг", а также сбрасываемые осколочно-фугасные, зажигательные и кумулятивно-зажигательные боевые части для них, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Встреча высоких представителей по вопросам безопасности пройдет в Москве с 27 по 29 мая под эгидой Совета Безопасности Российской Федерации. "Много новинок собрано в сегменте средств оснащения специальных подразделений. В их числе стандартная, укороченная и малогабаритная версии автомата Калашникова АК-15 в калибре 7,62х39 мм, новейший пулемёт РПЛ-20 в калибре 5,45 мм, пистолеты Лебедева, специальная оптика, комплекты экипировки и средства индивидуальной бронезащиты под всевозможные задачи. Кроме того, здесь представлен комплект оснащения снайперов: маскировочный костюм, снайперский комплекс на базе высокоточной винтовки ORSIS CT-20, интеллектуальный прицел Harrier, предобъективная тепловизионная насадка "Дуэт" и новейший лазерный дальномер Target", - отмечает "Рособоронэкпорт". В сегменте БПЛА и средств борьбы с ними демонстрируются образцы, имеющие схему типа "летающее крыло" – разведывательный S-350M "СКАТ", барражирующий боеприпас "КУБ-2-1Э". "Впервые "Рособоронэкспорт" представит квадрокоптеры SupercamX4, "Голиаф", "Каракурт-Р" и "Бумеранг", а также сбрасываемые осколочно-фугасные, зажигательные и кумулятивно-зажигательные боевые части для них", - сообщила компания. Среди средств борьбы с БПЛА – комплекс РЭБ для обнаружения и противодействия беспилотникам "Радескан-Антидрон". Помимо этого, представлены кинетические средства, в том числе, гладкоствольное одноствольное самозарядное ружье MP-155 "Тактика", гладкоствольное одноствольное многозарядное ружье MP-135, самозарядный карабин "Сайга-12" и патроны 12 калибра для борьбы с БПЛА 12/76 IGLA AnDr, IGLA Vector ANDR. Они доказали свою высокую эффективность в ходе специальной военной операции. "Рособоронэкспорт" подготовил экспозицию как на своем стенде, так и на открытой площадке, где можно увидеть в том числе бронеавтомобили "Патруль" и "Спартак". Как сообщил журналистам генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в 2025 году выделяется широким масштабом стран-участниц и высоким уровнем глав их делегаций. В мероприятии принимают участие государства СНГ, Африки, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока – партнеры "Рособоронэкспорта" на мировом рынке. Компания проведет более 40 встреч.

https://ria.ru/20250124/kalashnikov-1995310536.html

https://ria.ru/20250519/supercam-2017757287.html

https://ria.ru/20250221/rosoboroneksport-2000682406.html

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африка

латинская америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, москва, африка, латинская америка, александр михеев, рособоронэкспорт, ростех, снг