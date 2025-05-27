https://ria.ru/20250527/rosaviatsiya-2019448009.html

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения - РИА Новости, 27.05.2025

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

Временные ограничения введены в аэропорту Калуги для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T23:02:00+03:00

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2025-05-27T23:03:00+03:00

калуга

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

происшествия

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Временные ограничения введены в аэропорту Калуги для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуги ("Грабцево"; код ИКАО: UUBC)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250527/kirensk-2019246315.html

калуга

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калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, происшествия