https://ria.ru/20250527/rosaviatsiya-2019448009.html
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения - РИА Новости, 27.05.2025
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
Временные ограничения введены в аэропорту Калуги для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T23:02:00+03:00
2025-05-27T23:02:00+03:00
2025-05-27T23:03:00+03:00
калуга
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
происшествия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Временные ограничения введены в аэропорту Калуги для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуги ("Грабцево"; код ИКАО: UUBC)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250527/kirensk-2019246315.html
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калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, происшествия
Калуга, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации, Происшествия
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
В аэропорту Калуги ввели ограничения для обеспечения безопасности полетов