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В Приднестровье обвинили Молдавию в подготовке к репрессиям - РИА Новости, 27.05.2025
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10:03 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/repressii-2019270588.html
В Приднестровье обвинили Молдавию в подготовке к репрессиям
В Приднестровье обвинили Молдавию в подготовке к репрессиям - РИА Новости, 27.05.2025
В Приднестровье обвинили Молдавию в подготовке к репрессиям
Власти Молдавии готовятся к репрессиям против жителей Приднестровья, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР)... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T10:03:00+03:00
2025-05-27T10:03:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
румыния
дорин речан
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ТИРАСПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Власти Молдавии готовятся к репрессиям против жителей Приднестровья, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов. Накануне премьер-министр Молдавии Дорин Речан утверждал, что в Тирасполе существует неконституционный режим, а также заявил, что задача Кишинева – реинтеграция Приднестровья и контроль над его территорией. "Не так важно, что реально думает руководство Республики Молдова по приднестровской проблеме. Важен брошенный вызов, из которого следует готовность к репрессиям против приднестровцев. Это – декларация намерений", - сказал Сафонов. Депутат ПМР считает, что заявления молдавского руководства — это "превентивный удар" по любым серьёзным переговорам между Кишинёвом и Тирасполем. "Здесь расчет запугать приднестровцев и показать им, что Кишинёв не намерен вести переговоры, а будет стараться уничтожить ПМР, причём руководство Приднестровья не будет рассматриваться кишинёвским националистами в качестве партнёра для диалога, а только как преступники, которых нужно свергнуть и посадить в тюрьму", - отметил Сафонов. Он также добавил, что после выборов президента Румынии молдавской власти кажется, что образовался такой блок Франция - Великобритания - Румыния - Молдавия, который сомнет Приднестровье теми или иными способами. "Для приднестровцев такие "наезды" являются делом привычным. Несомненно, все граждане ПМР сделают единственно правильный вывод: для Приднестровья единственным выходом есть и будет сохранение государственной независимости и союз с Россией. Тогда и глупые угрозы прорумынских националистов не будут страшны", - подытожил Сафонов. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20250527/pridnestrove-2019243770.html
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в мире, молдавия, кишинев, румыния, дорин речан
В мире, Молдавия, Кишинев, Румыния, Дорин Речан
В Приднестровье обвинили Молдавию в подготовке к репрессиям

Сафонов: Молдавия готовится к репрессиям против жителей Приднестровья

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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ТИРАСПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Власти Молдавии готовятся к репрессиям против жителей Приднестровья, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Накануне премьер-министр Молдавии Дорин Речан утверждал, что в Тирасполе существует неконституционный режим, а также заявил, что задача Кишинева – реинтеграция Приднестровья и контроль над его территорией.
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"Не так важно, что реально думает руководство Республики Молдова по приднестровской проблеме. Важен брошенный вызов, из которого следует готовность к репрессиям против приднестровцев. Это – декларация намерений", - сказал Сафонов.
Депутат ПМР считает, что заявления молдавского руководства — это "превентивный удар" по любым серьёзным переговорам между Кишинёвом и Тирасполем. "Здесь расчет запугать приднестровцев и показать им, что Кишинёв не намерен вести переговоры, а будет стараться уничтожить ПМР, причём руководство Приднестровья не будет рассматриваться кишинёвским националистами в качестве партнёра для диалога, а только как преступники, которых нужно свергнуть и посадить в тюрьму", - отметил Сафонов.
Он также добавил, что после выборов президента Румынии молдавской власти кажется, что образовался такой блок Франция - Великобритания - Румыния - Молдавия, который сомнет Приднестровье теми или иными способами. "Для приднестровцев такие "наезды" являются делом привычным. Несомненно, все граждане ПМР сделают единственно правильный вывод: для Приднестровья единственным выходом есть и будет сохранение государственной независимости и союз с Россией. Тогда и глупые угрозы прорумынских националистов не будут страшны", - подытожил Сафонов.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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