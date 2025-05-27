https://ria.ru/20250527/pvo-2019298258.html

Российская ПВО сбила 2331 украинский беспилотник за неделю

Российская ПВО сбила 2331 украинский беспилотник за неделю - РИА Новости, 27.05.2025

Российская ПВО сбила 2331 украинский беспилотник за неделю

Дежурные средства российской ПВО с вечера 20 мая по утро 27 мая перехватили и уничтожили 2331 украинских беспилотник, больше половины из них - вне зоны... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T12:01:00+03:00

2025-05-27T12:01:00+03:00

2025-05-27T12:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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украина

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с вечера 20 мая по утро 27 мая перехватили и уничтожили 2331 украинских беспилотник, больше половины из них - вне зоны проведения спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "С 20.00 мск 20 мая по 08.00 27 мая т.г. дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожен и перехвачен 2 331 ударный беспилотный летательный аппарат, в том числе вне зоны специальной военной операции – 1 465", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина