https://ria.ru/20250527/pvo-2019298258.html
Российская ПВО сбила 2331 украинский беспилотник за неделю
Российская ПВО сбила 2331 украинский беспилотник за неделю - РИА Новости, 27.05.2025
Российская ПВО сбила 2331 украинский беспилотник за неделю
Дежурные средства российской ПВО с вечера 20 мая по утро 27 мая перехватили и уничтожили 2331 украинских беспилотник, больше половины из них - вне зоны... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T12:01:00+03:00
2025-05-27T12:01:00+03:00
2025-05-27T12:05:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с вечера 20 мая по утро 27 мая перехватили и уничтожили 2331 украинских беспилотник, больше половины из них - вне зоны проведения спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "С 20.00 мск 20 мая по 08.00 27 мая т.г. дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожен и перехвачен 2 331 ударный беспилотный летательный аппарат, в том числе вне зоны специальной военной операции – 1 465", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российская ПВО сбила 2331 украинский беспилотник за неделю
МО РФ: ПВО с вечера 20 мая до утра 27 мая уничтожила 2331 украинский беспилотник