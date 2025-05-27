https://ria.ru/20250527/putin-2019342935.html

Путин рассказал об участниках платформы "Россия — страна возможностей"

Путин рассказал об участниках платформы "Россия — страна возможностей" - РИА Новости, 27.05.2025

Путин рассказал об участниках платформы "Россия — страна возможностей"

Более чем 150 стран, включая государства Западной Европы и Северной Америки, участвуют в работе платформы "Россия - страна возможностей", заявил президент РФ... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T14:42:00+03:00

2025-05-27T14:42:00+03:00

2025-05-27T14:53:00+03:00

западная европа

северная америка

россия

владимир путин

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более чем 150 стран, включая государства Западной Европы и Северной Америки, участвуют в работе платформы "Россия - страна возможностей", заявил президент РФ Владимир Путин. "Работа платформы, что очень важно, охватывает не только Россию. Участниками её проектов являются граждане более чем 150 стран, включая государства и Западной Европы, и Северной Америки. И число зарубежных представителей, вопреки, а может быть и благодаря развязанной против нас информационной кампании, растёт", - сказал Путин во время заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".

https://ria.ru/20250522/rossija-2018388831.html

западная европа

северная америка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

западная европа, северная америка, россия, владимир путин