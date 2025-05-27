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Путин рассказал об участниках платформы "Россия — страна возможностей" - РИА Новости, 27.05.2025
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14:42 27.05.2025 (обновлено: 14:53 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/putin-2019342935.html
Путин рассказал об участниках платформы "Россия — страна возможностей"
Путин рассказал об участниках платформы "Россия — страна возможностей" - РИА Новости, 27.05.2025
Путин рассказал об участниках платформы "Россия — страна возможностей"
Более чем 150 стран, включая государства Западной Европы и Северной Америки, участвуют в работе платформы "Россия - страна возможностей", заявил президент РФ... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:42:00+03:00
2025-05-27T14:53:00+03:00
западная европа
северная америка
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более чем 150 стран, включая государства Западной Европы и Северной Америки, участвуют в работе платформы "Россия - страна возможностей", заявил президент РФ Владимир Путин. "Работа платформы, что очень важно, охватывает не только Россию. Участниками её проектов являются граждане более чем 150 стран, включая государства и Западной Европы, и Северной Америки. И число зарубежных представителей, вопреки, а может быть и благодаря развязанной против нас информационной кампании, растёт", - сказал Путин во время заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
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западная европа
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западная европа, северная америка, россия, владимир путин
Западная Европа, Северная Америка, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал об участниках платформы "Россия — страна возможностей"

Путин: в работе платформы "Россия — страна возможностей" участвуют 150 стран

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета "Россия – страна возможностей"
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Россия – страна возможностей - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более чем 150 стран, включая государства Западной Европы и Северной Америки, участвуют в работе платформы "Россия - страна возможностей", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Работа платформы, что очень важно, охватывает не только Россию. Участниками её проектов являются граждане более чем 150 стран, включая государства и Западной Европы, и Северной Америки. И число зарубежных представителей, вопреки, а может быть и благодаря развязанной против нас информационной кампании, растёт", - сказал Путин во время заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
Пресс-волл платформы Россия - страна возможностей - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Платформа "Россия — страна возможностей" отмечает семилетний юбилей
22 мая, 06:32
 
Западная ЕвропаСеверная АмерикаРоссияВладимир Путин
 
 
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