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Путин рассказал о возможных кандидатах на предстоящих выборах в Госдуму
Путин рассказал о возможных кандидатах на предстоящих выборах в Госдуму - РИА Новости, 27.05.2025
Путин рассказал о возможных кандидатах на предстоящих выборах в Госдуму
Президент России Владимир Путин допустил, что многие участники конкурса "Лидеры России. Политика" выдвинут свои кандидатуры на выборах в Госдуму в 2026 году. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:34:00+03:00
2025-05-27T14:34:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин допустил, что многие участники конкурса "Лидеры России. Политика" выдвинут свои кандидатуры на выборах в Госдуму в 2026 году. "В минувшем декабре стартовал второй сезон этого проекта ("Лидеры России. Политика" - ред.). Его победители будут определены в 2026 году, в год выборов депутатов Государственной Думы нового созыва. И многие из них наверняка также выдвинут свои кандидатуры на суд избирателей, граждан России", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможности".
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политика, россия, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин рассказал о возможных кандидатах на предстоящих выборах в Госдуму
Путин допустил выдвижение участников "Лидеров России. Политика" на выборах в ГД