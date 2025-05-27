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Путин рассказал о возможных кандидатах на предстоящих выборах в Госдуму - РИА Новости, 27.05.2025
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14:34 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/putin-2019335559.html
Путин рассказал о возможных кандидатах на предстоящих выборах в Госдуму
Путин рассказал о возможных кандидатах на предстоящих выборах в Госдуму - РИА Новости, 27.05.2025
Путин рассказал о возможных кандидатах на предстоящих выборах в Госдуму
Президент России Владимир Путин допустил, что многие участники конкурса "Лидеры России. Политика" выдвинут свои кандидатуры на выборах в Госдуму в 2026 году. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:34:00+03:00
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политика
россия
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин допустил, что многие участники конкурса "Лидеры России. Политика" выдвинут свои кандидатуры на выборах в Госдуму в 2026 году. "В минувшем декабре стартовал второй сезон этого проекта ("Лидеры России. Политика" - ред.). Его победители будут определены в 2026 году, в год выборов депутатов Государственной Думы нового созыва. И многие из них наверняка также выдвинут свои кандидатуры на суд избирателей, граждан России", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможности".
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политика, россия, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин рассказал о возможных кандидатах на предстоящих выборах в Госдуму

Путин допустил выдвижение участников "Лидеров России. Политика" на выборах в ГД

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин допустил, что многие участники конкурса "Лидеры России. Политика" выдвинут свои кандидатуры на выборах в Госдуму в 2026 году.
"В минувшем декабре стартовал второй сезон этого проекта ("Лидеры России. Политика" - ред.). Его победители будут определены в 2026 году, в год выборов депутатов Государственной Думы нового созыва. И многие из них наверняка также выдвинут свои кандидатуры на суд избирателей, граждан России", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможности".
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
ЦИК направит приглашения международным наблюдателям на выборы в Госдуму
22 мая, 05:55
 
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