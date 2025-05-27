https://ria.ru/20250527/putin-2019335559.html

Путин рассказал о возможных кандидатах на предстоящих выборах в Госдуму

Путин рассказал о возможных кандидатах на предстоящих выборах в Госдуму - РИА Новости, 27.05.2025

Путин рассказал о возможных кандидатах на предстоящих выборах в Госдуму

Президент России Владимир Путин допустил, что многие участники конкурса "Лидеры России. Политика" выдвинут свои кандидатуры на выборах в Госдуму в 2026 году. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T14:34:00+03:00

2025-05-27T14:34:00+03:00

2025-05-27T14:34:00+03:00

политика

россия

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин допустил, что многие участники конкурса "Лидеры России. Политика" выдвинут свои кандидатуры на выборах в Госдуму в 2026 году. "В минувшем декабре стартовал второй сезон этого проекта ("Лидеры России. Политика" - ред.). Его победители будут определены в 2026 году, в год выборов депутатов Государственной Думы нового созыва. И многие из них наверняка также выдвинут свои кандидатуры на суд избирателей, граждан России", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможности".

https://ria.ru/20250522/vybory-2018385907.html

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политика, россия, владимир путин, госдума рф