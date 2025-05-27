Путин поздравил АНО "Россия — страна возможностей" с годовщиной основания
Путин поздравил платформу "Россия — страна возможностей" с семилетием
© Фото предоставлено пресс-службой АНО "Россия — страна возможностей"АНО "Россия — страна возможностей"
© Фото предоставлено пресс-службой АНО "Россия — страна возможностей"
АНО "Россия — страна возможностей". Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил АНО "Россия – страна возможностей" с семилетием со дня основания и назвал этот проект масштабным и интересным.
"Семь лет исполняется нашей программе "Россия – страна возможностей". Проект получился интересный, большой, масштабный. И прежде всего хочу поздравить с этой датой членов наблюдательного совета и всю большую дружную команду платформы "Россия – страна возможностей", всех ее участников. Знаю, что здесь сегодня не только члены наблюдательного совета, но и победители различных конкурсов", - сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета организации.
Кроме того, президент в начале встречи поблагодарил присутствующих на заседании за участие в совместной работе над проектом и поздравил с результатами.
Платформа "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе Путина в 2018 году. За семь лет участниками проектов платформы стали более 25 миллионов человек из 89 регионов России и 150 стран. За время своего существования платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе, "Это у нас семейное", "Флагманы образования", "ТопБЛОГ", "Я – профессионал" и многие другие. Главным проектом платформы "Россия - страна возможностей" является конкурс управленцев "Лидеры России".