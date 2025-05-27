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Путин поздравил АНО "Россия — страна возможностей" с годовщиной основания - РИА Новости, 27.05.2025
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14:30 27.05.2025 (обновлено: 14:32 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/putin-2019333633.html
Путин поздравил АНО "Россия — страна возможностей" с годовщиной основания
Путин поздравил АНО "Россия — страна возможностей" с годовщиной основания - РИА Новости, 27.05.2025
Путин поздравил АНО "Россия — страна возможностей" с годовщиной основания
Президент РФ Владимир Путин поздравил АНО "Россия – страна возможностей" с семилетием со дня основания и назвал этот проект масштабным и интересным. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:30:00+03:00
2025-05-27T14:32:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил АНО "Россия – страна возможностей" с семилетием со дня основания и назвал этот проект масштабным и интересным. "Семь лет исполняется нашей программе "Россия – страна возможностей". Проект получился интересный, большой, масштабный. И прежде всего хочу поздравить с этой датой членов наблюдательного совета и всю большую дружную команду платформы "Россия – страна возможностей", всех ее участников. Знаю, что здесь сегодня не только члены наблюдательного совета, но и победители различных конкурсов", - сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета организации. Кроме того, президент в начале встречи поблагодарил присутствующих на заседании за участие в совместной работе над проектом и поздравил с результатами. Платформа "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе Путина в 2018 году. За семь лет участниками проектов платформы стали более 25 миллионов человек из 89 регионов России и 150 стран. За время своего существования платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе, "Это у нас семейное", "Флагманы образования", "ТопБЛОГ", "Я – профессионал" и многие другие. Главным проектом платформы "Россия - страна возможностей" является конкурс управленцев "Лидеры России".
https://ria.ru/20250527/putin-2019333779.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поздравил АНО "Россия — страна возможностей" с годовщиной основания

Путин поздравил платформу "Россия — страна возможностей" с семилетием

© Фото предоставлено пресс-службой АНО "Россия — страна возможностей"АНО "Россия — страна возможностей"
АНО Россия — страна возможностей - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой АНО "Россия — страна возможностей"
АНО "Россия — страна возможностей". Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил АНО "Россия – страна возможностей" с семилетием со дня основания и назвал этот проект масштабным и интересным.
"Семь лет исполняется нашей программе "Россия – страна возможностей". Проект получился интересный, большой, масштабный. И прежде всего хочу поздравить с этой датой членов наблюдательного совета и всю большую дружную команду платформы "Россия – страна возможностей", всех ее участников. Знаю, что здесь сегодня не только члены наблюдательного совета, но и победители различных конкурсов", - сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета организации.
Кроме того, президент в начале встречи поблагодарил присутствующих на заседании за участие в совместной работе над проектом и поздравил с результатами.
Платформа "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе Путина в 2018 году. За семь лет участниками проектов платформы стали более 25 миллионов человек из 89 регионов России и 150 стран. За время своего существования платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе, "Это у нас семейное", "Флагманы образования", "ТопБЛОГ", "Я – профессионал" и многие другие. Главным проектом платформы "Россия - страна возможностей" является конкурс управленцев "Лидеры России".
Окружной полуфинал конкурса Это у нас семейное президентской платформы Россия – страна возможностей - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Путин считает, что конкурс "Это у нас семейное" получился
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