https://ria.ru/20250527/putin-2019333633.html

Путин поздравил АНО "Россия — страна возможностей" с годовщиной основания

Путин поздравил АНО "Россия — страна возможностей" с годовщиной основания - РИА Новости, 27.05.2025

Путин поздравил АНО "Россия — страна возможностей" с годовщиной основания

Президент РФ Владимир Путин поздравил АНО "Россия – страна возможностей" с семилетием со дня основания и назвал этот проект масштабным и интересным. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T14:30:00+03:00

2025-05-27T14:30:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил АНО "Россия – страна возможностей" с семилетием со дня основания и назвал этот проект масштабным и интересным. "Семь лет исполняется нашей программе "Россия – страна возможностей". Проект получился интересный, большой, масштабный. И прежде всего хочу поздравить с этой датой членов наблюдательного совета и всю большую дружную команду платформы "Россия – страна возможностей", всех ее участников. Знаю, что здесь сегодня не только члены наблюдательного совета, но и победители различных конкурсов", - сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета организации. Кроме того, президент в начале встречи поблагодарил присутствующих на заседании за участие в совместной работе над проектом и поздравил с результатами. Платформа "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе Путина в 2018 году. За семь лет участниками проектов платформы стали более 25 миллионов человек из 89 регионов России и 150 стран. За время своего существования платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе, "Это у нас семейное", "Флагманы образования", "ТопБЛОГ", "Я – профессионал" и многие другие. Главным проектом платформы "Россия - страна возможностей" является конкурс управленцев "Лидеры России".

https://ria.ru/20250527/putin-2019333779.html

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