https://ria.ru/20250527/putin-2019332423.html

Путин: правящие элиты в западных странах превращают демократию в декорации

Путин: правящие элиты в западных странах превращают демократию в декорации - РИА Новости, 27.05.2025

Путин: правящие элиты в западных странах превращают демократию в декорации

Правящие элиты в некоторых странах Запада превращают в декорации свободы, демократию и права людей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T14:25:00+03:00

2025-05-27T14:25:00+03:00

2025-05-27T14:39:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правящие элиты в некоторых странах Запада превращают в декорации свободы, демократию и права людей, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". В ходе своего выступления глава государства отметил, что работа платформы охватывает не только Россию, участниками ее проектов являются граждане более чем 150 стран, включая государства и Западной Европы, и Северной Америки."Число зарубежных представителей вопреки, а может быть, и благодаря развязанной против нас информационной кампании растет. Они разделяют наши взгляды, сталкиваются с тем, что так называемые правящие элиты в некоторых странах Запада превращают в декорации и свободы, и демократию, и права, возможности человека, фактически игнорируют мнение общества", - заявил Путин.

https://ria.ru/20250514/soyuz-2016911177.html

россия

западная европа

северная америка

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в мире, россия, западная европа, владимир путин, северная америка