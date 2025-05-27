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Путин: правящие элиты в западных странах превращают демократию в декорации
Путин: правящие элиты в западных странах превращают демократию в декорации - РИА Новости, 27.05.2025
Путин: правящие элиты в западных странах превращают демократию в декорации
Правящие элиты в некоторых странах Запада превращают в декорации свободы, демократию и права людей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:25:00+03:00
2025-05-27T14:25:00+03:00
2025-05-27T14:39:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правящие элиты в некоторых странах Запада превращают в декорации свободы, демократию и права людей, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". В ходе своего выступления глава государства отметил, что работа платформы охватывает не только Россию, участниками ее проектов являются граждане более чем 150 стран, включая государства и Западной Европы, и Северной Америки."Число зарубежных представителей вопреки, а может быть, и благодаря развязанной против нас информационной кампании растет. Они разделяют наши взгляды, сталкиваются с тем, что так называемые правящие элиты в некоторых странах Запада превращают в декорации и свободы, и демократию, и права, возможности человека, фактически игнорируют мнение общества", - заявил Путин.
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в мире, россия, западная европа, владимир путин, северная америка
В мире, Россия, Западная Европа, Владимир Путин, Северная Америка
Путин: правящие элиты в западных странах превращают демократию в декорации
Путин: страны Запада превращают свободы, демократию и права людей в декорации