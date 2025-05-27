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Путин: правящие элиты в западных странах превращают демократию в декорации - РИА Новости, 27.05.2025
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14:25 27.05.2025 (обновлено: 14:39 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/putin-2019332423.html
Путин: правящие элиты в западных странах превращают демократию в декорации
Путин: правящие элиты в западных странах превращают демократию в декорации - РИА Новости, 27.05.2025
Путин: правящие элиты в западных странах превращают демократию в декорации
Правящие элиты в некоторых странах Запада превращают в декорации свободы, демократию и права людей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:25:00+03:00
2025-05-27T14:39:00+03:00
в мире
россия
западная европа
владимир путин
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правящие элиты в некоторых странах Запада превращают в декорации свободы, демократию и права людей, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". В ходе своего выступления глава государства отметил, что работа платформы охватывает не только Россию, участниками ее проектов являются граждане более чем 150 стран, включая государства и Западной Европы, и Северной Америки."Число зарубежных представителей вопреки, а может быть, и благодаря развязанной против нас информационной кампании растет. Они разделяют наши взгляды, сталкиваются с тем, что так называемые правящие элиты в некоторых странах Запада превращают в декорации и свободы, и демократию, и права, возможности человека, фактически игнорируют мнение общества", - заявил Путин.
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в мире, россия, западная европа, владимир путин, северная америка
В мире, Россия, Западная Европа, Владимир Путин, Северная Америка
Путин: правящие элиты в западных странах превращают демократию в декорации

Путин: страны Запада превращают свободы, демократию и права людей в декорации

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета "Россия – страна возможностей"
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Россия – страна возможностей - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета "Россия – страна возможностей"
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правящие элиты в некоторых странах Запада превращают в декорации свободы, демократию и права людей, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". В ходе своего выступления глава государства отметил, что работа платформы охватывает не только Россию, участниками ее проектов являются граждане более чем 150 стран, включая государства и Западной Европы, и Северной Америки.
"Число зарубежных представителей вопреки, а может быть, и благодаря развязанной против нас информационной кампании растет. Они разделяют наши взгляды, сталкиваются с тем, что так называемые правящие элиты в некоторых странах Запада превращают в декорации и свободы, и демократию, и права, возможности человека, фактически игнорируют мнение общества", - заявил Путин.
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