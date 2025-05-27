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Путин на заседании набсовета "Россия — страна возможностей". Трансляция
Путин на заседании набсовета "Россия — страна возможностей". Трансляция - РИА Новости, 27.05.2025
Путин на заседании набсовета "Россия — страна возможностей". Трансляция
Президент России Владимир Путин участвует в заседании наблюдательного совета "Россия — страна возможностей". РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:24:00+03:00
2025-05-27T14:24:00+03:00
2025-05-27T14:24:00+03:00
россия
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Президент России Владимир Путин участвует в заседании наблюдательного совета "Россия — страна возможностей".
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Путин на заседании наблюдательного совета "Россия – страна возможностей"
Путин на заседании наблюдательного совета "Россия – страна возможностей"
2025-05-27T14:24
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PT98M33S
РИА Новости
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5
4.7
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россия, видео
Россия
Путин на заседании набсовета "Россия — страна возможностей". Трансляция
Президент России Владимир Путин участвует в заседании наблюдательного совета "Россия — страна возможностей".
2025-05-27T14:24
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PT98M33S
Путин на заседании набсовета "Россия — страна возможностей". Трансляция
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Президент России Владимир Путин участвует в заседании наблюдательного совета "Россия — страна возможностей".