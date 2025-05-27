https://ria.ru/20250527/protezirovanie-2019391274.html

Центр высокотехнологичного протезирования открылся в Петербурге

Центр высокотехнологичного протезирования открылся в Петербурге - РИА Новости, 27.05.2025

Центр высокотехнологичного протезирования открылся в Петербурге

Центр высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации открылся в Санкт-Петербурге, он станет важнейшей частью петербургской системы поддержки... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T17:19:00+03:00

2025-05-27T17:19:00+03:00

2025-05-27T17:19:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Центр высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации открылся в Санкт-Петербурге, он станет важнейшей частью петербургской системы поддержки ветеранов СВО, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "Сегодня в Петербурге начал работу новый Центр высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации – филиал "Балтийский" АО "Центр инноваций в травматологии и ортопедии" (ЦИТО) в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении. Участие в церемонии открытия приняли статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, глава государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов и генеральный директор ЦИТО Виктор Спектор. Новый центр будет предоставлять полный комплекс услуг по протезированию и реабилитации пациентов, что позволит обеспечить их быстрое и эффективное восстановление. Пятиэтажное здание площадью более 1500 квадратных метров получило специальное реабилитационное оборудование, с которым работают квалифицированные специалисты в области ортопедии и адаптивной физической культуры. "Президент поставил нам задачу создать такой центр для участников специальной военной операции. Создать технологичные производства, чтобы делать протезы, отвечающие самым современным стандартам. Сейчас наши разработки во многом превосходят зарубежные образцы. Также мы создаем каждому участнику СВО условия для полноценной жизни. Санкт-Петербург и другие регионы выполняют поставленную президентом задачу", – сказал Беглов. По его словам, в центре будут не только производиться протезы, но и создаваться все условия для оказания полного комплекса услуг по реабилитации и социальной адаптации ветеранов СВО. "Для человека, который возвращается к мирной жизни, это не менее важно, чем лечение. Это возможность почувствовать себя востребованным, необходимым обществу, снова жить активно. Сюда будут приходить с надеждой, а уходить с уверенностью в завтрашнем дне", – сказал губернатор. "Сегодня мы сделали очередной шаг к нашей цели. Напомню, по поручению президента планируется открыть 25 филиалов ЦИТО в самых разных уголках страны к 2027 году. Вслед за "Балтийским" скоро начнет принимать пациентов филиал в деревне Голубое Московской области. Продолжается строительство в Кемерове, Омске и Архангельске. Эта работа идет совместно с фондом "Защитники Отчества", ФМБА России и региональными властями. Современные технологии протезирования уже сейчас позволяют пациентам, в том числе военнослужащим с тяжелыми ранениями, вернуться к полноценной жизни. Многие из них с помощью наших высокотехнологичных разработок могут даже заниматься спортом, например, горными лыжами или тяжелой атлетикой", - сказал Чемезов, слова которого приводятся в сообщении. Цивилева отметила, что наполнение центра специалистами и технологиями является эталоном, к которому надо стремиться. "Сегодня мы видели улыбки на лице наших воинов, слышали большое количество личных планов и по работе, и по занятиям спортом. Это и есть наша главная цель. Спасибо правительству Санкт-Петербурга и команде губернатора за поддержку в создании центра, где у ЦИТО есть возможность применить весь свой опыт, все свои наработки ради надежды на будущее у наших ветеранов", – сказала она. В ходе открытия центра было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между городом, фондом и госкорпорацией. Оно предусматривает обеспечение центра техническими средствами реабилитации, а также дальнейшее обучение персонала. Беглов отметил, что центр станет важнейшей частью комплексной системы помощи ветеранам СВО, созданной в Петербурге. Укомплектованные опытными сотрудниками и оснащенные передовой техникой петербургские больницы и госпитали обеспечивают лучшее лечение, необходимую реабилитацию и психологическую помощь. С прошлого года на Яхтенной улице в Приморском районе работает крупнейший в стране Центр адаптивной физкультуры и спорта, где занимаются участники СВО. Большое внимание уделяется адаптации воинов к мирной жизни, помощи в трудоустройстве. Социальные службы Северной столицы работают с каждым ветераном индивидуально.

https://ria.ru/20250524/peterburg-2018861907.html

https://realty.ria.ru/20250527/konservatorija-2019347161.html

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санкт-петербург, россия, технологии