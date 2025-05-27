https://ria.ru/20250527/proizvodstvo-2019328080.html

Мордовия развивает композитный кластер

Мордовия развивает композитный кластер - РИА Новости, 27.05.2025

Мордовия развивает композитный кластер

Глава Мордовии Артём Здунов обсудил с руководителем Центра полимерных композитов Анатолием Жириковым планы по развитию производства, сообщает пресс-служба главы РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T14:01:00+03:00

2025-05-27T14:01:00+03:00

2025-05-27T14:01:00+03:00

республика мордовия

артем здунов

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

ржд

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов обсудил с руководителем Центра полимерных композитов Анатолием Жириковым планы по развитию производства, сообщает пресс-служба главы региона. "Композитный кластер Мордовии развивается на площадке территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Рузаевка" вместе с "Центром полимерных композитов" - поставщиком крупнейших госкорпораций ("Росатома", "Газпромнефти", РЖД). Здесь выпускают и готовят для сборки уникальные композитные материалы – стойкие к коррозии, которые подходят для строительства, нефтегазовой и химической отрасли, ветроэнергетики", - говорится в сообщении. В ходе встречи речь шла об инвестпланах и работе компании по президентскому нацпроекту "Новые материалы и химия". В 2024 году открылся новый цех механической обработки, что позволило обеспечить рост объемов производства на 76,4%. Сейчас завершается строительство второй очереди. Инвестиции в этот проект превысили 1,5 миллиарда рублей. Было отмечено, что такому мощному центру нужны профессиональные кадры. В этой связи прорабатывается вопрос о создании на базе Мордовского госуниверситета имени Огарева кафедры композитов. Глава республики поддержал эту инициативу, назвав направление "интересным и востребованным".

https://ria.ru/20250515/mordovija-2017108622.html

https://ria.ru/20250424/mordoviya-2013174074.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

артем здунов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ржд