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Мордовия развивает композитный кластер - РИА Новости, 27.05.2025
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Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
14:01 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/proizvodstvo-2019328080.html
Мордовия развивает композитный кластер
Мордовия развивает композитный кластер - РИА Новости, 27.05.2025
Мордовия развивает композитный кластер
Глава Мордовии Артём Здунов обсудил с руководителем Центра полимерных композитов Анатолием Жириковым планы по развитию производства, сообщает пресс-служба главы РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:01:00+03:00
2025-05-27T14:01:00+03:00
республика мордовия
артем здунов
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ржд
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов обсудил с руководителем Центра полимерных композитов Анатолием Жириковым планы по развитию производства, сообщает пресс-служба главы региона. "Композитный кластер Мордовии развивается на площадке территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Рузаевка" вместе с "Центром полимерных композитов" - поставщиком крупнейших госкорпораций ("Росатома", "Газпромнефти", РЖД). Здесь выпускают и готовят для сборки уникальные композитные материалы – стойкие к коррозии, которые подходят для строительства, нефтегазовой и химической отрасли, ветроэнергетики", - говорится в сообщении. В ходе встречи речь шла об инвестпланах и работе компании по президентскому нацпроекту "Новые материалы и химия". В 2024 году открылся новый цех механической обработки, что позволило обеспечить рост объемов производства на 76,4%. Сейчас завершается строительство второй очереди. Инвестиции в этот проект превысили 1,5 миллиарда рублей. Было отмечено, что такому мощному центру нужны профессиональные кадры. В этой связи прорабатывается вопрос о создании на базе Мордовского госуниверситета имени Огарева кафедры композитов. Глава республики поддержал эту инициативу, назвав направление "интересным и востребованным".
https://ria.ru/20250515/mordovija-2017108622.html
https://ria.ru/20250424/mordoviya-2013174074.html
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артем здунов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ржд
Республика Мордовия, Артем Здунов, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", РЖД
Мордовия развивает композитный кластер

Глава Мордовии Здунов обсудил с Жириковым развитие производства композитов

© Фото : пресс-служба главы республики МордовияГлава Мордовии Артем Здунов
Глава Мордовии Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото : пресс-служба главы республики Мордовия
Глава Мордовии Артем Здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов обсудил с руководителем Центра полимерных композитов Анатолием Жириковым планы по развитию производства, сообщает пресс-служба главы региона.
"Композитный кластер Мордовии развивается на площадке территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Рузаевка" вместе с "Центром полимерных композитов" - поставщиком крупнейших госкорпораций ("Росатома", "Газпромнефти", РЖД). Здесь выпускают и готовят для сборки уникальные композитные материалы – стойкие к коррозии, которые подходят для строительства, нефтегазовой и химической отрасли, ветроэнергетики", - говорится в сообщении.
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В ходе встречи речь шла об инвестпланах и работе компании по президентскому нацпроекту "Новые материалы и химия". В 2024 году открылся новый цех механической обработки, что позволило обеспечить рост объемов производства на 76,4%. Сейчас завершается строительство второй очереди. Инвестиции в этот проект превысили 1,5 миллиарда рублей.
Было отмечено, что такому мощному центру нужны профессиональные кадры. В этой связи прорабатывается вопрос о создании на базе Мордовского госуниверситета имени Огарева кафедры композитов. Глава республики поддержал эту инициативу, назвав направление "интересным и востребованным".
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