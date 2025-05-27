https://ria.ru/20250527/pozhar-2019255703.html

В Братске потушили пожар на деревообрабатывающем предприятии

В Братске потушили пожар на деревообрабатывающем предприятии - РИА Новости, 27.05.2025

В Братске потушили пожар на деревообрабатывающем предприятии

Пожар в Братске Иркутской области полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T08:35:00+03:00

2025-05-27T08:35:00+03:00

2025-05-27T09:12:00+03:00

происшествия

братск

иркутская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019258293_0:0:1522:856_1920x0_80_0_0_cae74af07184f64801b7b44a7e622331.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Пожар в Братске Иркутской области полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее пресс-служба МЧС сообщала, что в Братске начался пожар в котельной, столярном цехе, цехе деревообработки и складе хранения готовой продукции на площади 900 квадратных метров. Позднее открытое горение было ликвидировано. "Пожар в Братске полностью ликвидирован", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250110/pozhary-1993061978.html

братск

иркутская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, братск, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)