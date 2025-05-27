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В Братске потушили пожар на деревообрабатывающем предприятии - РИА Новости, 27.05.2025
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08:35 27.05.2025 (обновлено: 09:12 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/pozhar-2019255703.html
В Братске потушили пожар на деревообрабатывающем предприятии
В Братске потушили пожар на деревообрабатывающем предприятии - РИА Новости, 27.05.2025
В Братске потушили пожар на деревообрабатывающем предприятии
Пожар в Братске Иркутской области полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T08:35:00+03:00
2025-05-27T09:12:00+03:00
происшествия
братск
иркутская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Пожар в Братске Иркутской области полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее пресс-служба МЧС сообщала, что в Братске начался пожар в котельной, столярном цехе, цехе деревообработки и складе хранения готовой продукции на площади 900 квадратных метров. Позднее открытое горение было ликвидировано. "Пожар в Братске полностью ликвидирован", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250110/pozhary-1993061978.html
братск
иркутская область
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происшествия, братск, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Братск, Иркутская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Братске потушили пожар на деревообрабатывающем предприятии

МЧС: пожар на деревообрабатывающем предприятии в Братске полностью ликвидировали

© МЧС России/TelegramЛиквидация пожара на деревообрабатывающем предприятии в Братске
Ликвидация пожара на деревообрабатывающем предприятии в Братске - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара на деревообрабатывающем предприятии в Братске
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Пожар в Братске Иркутской области полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее пресс-служба МЧС сообщала, что в Братске начался пожар в котельной, столярном цехе, цехе деревообработки и складе хранения готовой продукции на площади 900 квадратных метров. Позднее открытое горение было ликвидировано.
"Пожар в Братске полностью ликвидирован", - сообщили в пресс-службе.
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ПроисшествияБратскИркутская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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