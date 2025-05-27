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В Братске потушили пожар на деревообрабатывающем предприятии
В Братске потушили пожар на деревообрабатывающем предприятии - РИА Новости, 27.05.2025
В Братске потушили пожар на деревообрабатывающем предприятии
Пожар в Братске Иркутской области полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T08:35:00+03:00
2025-05-27T08:35:00+03:00
2025-05-27T09:12:00+03:00
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Пожар в Братске Иркутской области полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее пресс-служба МЧС сообщала, что в Братске начался пожар в котельной, столярном цехе, цехе деревообработки и складе хранения готовой продукции на площади 900 квадратных метров. Позднее открытое горение было ликвидировано. "Пожар в Братске полностью ликвидирован", - сообщили в пресс-службе.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, братск, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Братск, Иркутская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Братске потушили пожар на деревообрабатывающем предприятии
МЧС: пожар на деревообрабатывающем предприятии в Братске полностью ликвидировали