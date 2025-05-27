https://ria.ru/20250527/peskov-2019408391.html
Неопределенность от слов Мерца станет бременем для Европы, заявил Песков
Неопределенность от слов Мерца станет бременем для Европы, заявил Песков - РИА Новости, 27.05.2025
Неопределенность от слов Мерца станет бременем для Европы, заявил Песков
Неопределенность, созданная странами Европы на фоне заявлений по дальнобойному оружию, станет для европейцев бременем, считает пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T17:53:00+03:00
2025-05-27T17:53:00+03:00
2025-05-27T17:53:00+03:00
россия
европа
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Неопределенность, созданная странами Европы на фоне заявлений по дальнобойному оружию, станет для европейцев бременем, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Если они пытаются создать неопределенность, они сначала создадут неопределенность для себя, которая станет для них бременем. Посмотрим, смогут ли они унести это бремя", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину на просьбу прокомментировать слова европейцев о том, что заявлениями по дальнобойному оружию они создают некоторую "стратегическую неопределенность" для России.
https://ria.ru/20250527/merts-2019401942.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, дмитрий песков, в мире
Россия, Европа, Дмитрий Песков, В мире
Неопределенность от слов Мерца станет бременем для Европы, заявил Песков
Песков: неопределенность по дальнобойному оружию станет для европейцев бременем