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Песков высказался о СМИ, пытающихся сорвать переговоры по Украине
Песков высказался о СМИ, пытающихся сорвать переговоры по Украине - РИА Новости, 27.05.2025
Песков высказался о СМИ, пытающихся сорвать переговоры по Украине
Ряд СМИ де-факто участвует в кампании по срыву переговорного процесса по Украине и подзадоривает США на введение новых санкций, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T12:55:00+03:00
2025-05-27T12:55:00+03:00
2025-05-27T12:55:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ряд СМИ де-факто участвует в кампании по срыву переговорного процесса по Украине и подзадоривает США на введение новых санкций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы видим, что большое количество средств массовой информации де-факто принимает участие в кампании, которая нацелена на срыв мирного процесса, которая имеет своей целью всячески подзадоривать американцев на введение новых санкций. Мы это видим, это видно невооруженным глазом, мы отдаем себе отчет", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html
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Песков высказался о СМИ, пытающихся сорвать переговоры по Украине
Песков: есть СМИ, которые участвуют в кампании по срыву переговоров по Украине