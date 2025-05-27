https://ria.ru/20250527/peskov-2019314125.html

Песков высказался о СМИ, пытающихся сорвать переговоры по Украине

Песков высказался о СМИ, пытающихся сорвать переговоры по Украине - РИА Новости, 27.05.2025

Песков высказался о СМИ, пытающихся сорвать переговоры по Украине

Ряд СМИ де-факто участвует в кампании по срыву переговорного процесса по Украине и подзадоривает США на введение новых санкций, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T12:55:00+03:00

2025-05-27T12:55:00+03:00

2025-05-27T12:55:00+03:00

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дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ряд СМИ де-факто участвует в кампании по срыву переговорного процесса по Украине и подзадоривает США на введение новых санкций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы видим, что большое количество средств массовой информации де-факто принимает участие в кампании, которая нацелена на срыв мирного процесса, которая имеет своей целью всячески подзадоривать американцев на введение новых санкций. Мы это видим, это видно невооруженным глазом, мы отдаем себе отчет", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html

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украина, сша, россия, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, дмитрий песков, в мире