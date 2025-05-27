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Песков высказался о СМИ, пытающихся сорвать переговоры по Украине - РИА Новости, 27.05.2025
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12:55 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/peskov-2019314125.html
Песков высказался о СМИ, пытающихся сорвать переговоры по Украине
Песков высказался о СМИ, пытающихся сорвать переговоры по Украине - РИА Новости, 27.05.2025
Песков высказался о СМИ, пытающихся сорвать переговоры по Украине
Ряд СМИ де-факто участвует в кампании по срыву переговорного процесса по Украине и подзадоривает США на введение новых санкций, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T12:55:00+03:00
2025-05-27T12:55:00+03:00
украина
сша
россия
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ряд СМИ де-факто участвует в кампании по срыву переговорного процесса по Украине и подзадоривает США на введение новых санкций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы видим, что большое количество средств массовой информации де-факто принимает участие в кампании, которая нацелена на срыв мирного процесса, которая имеет своей целью всячески подзадоривать американцев на введение новых санкций. Мы это видим, это видно невооруженным глазом, мы отдаем себе отчет", - сказал Песков журналистам.
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украина, сша, россия, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, дмитрий песков, в мире
Украина, США, Россия, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Дмитрий Песков, В мире
Песков высказался о СМИ, пытающихся сорвать переговоры по Украине

Песков: есть СМИ, которые участвуют в кампании по срыву переговоров по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ряд СМИ де-факто участвует в кампании по срыву переговорного процесса по Украине и подзадоривает США на введение новых санкций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы видим, что большое количество средств массовой информации де-факто принимает участие в кампании, которая нацелена на срыв мирного процесса, которая имеет своей целью всячески подзадоривать американцев на введение новых санкций. Мы это видим, это видно невооруженным глазом, мы отдаем себе отчет", - сказал Песков журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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