https://ria.ru/20250527/peskov-2019306860.html

Поведение Европы не способствует мирному урегулированию, заявил Песков

Поведение Европы не способствует мирному урегулированию, заявил Песков - РИА Новости, 27.05.2025

Поведение Европы не способствует мирному урегулированию, заявил Песков

Поведение, которое демонстрируют европейцы относительно Украины, не способствует мирному урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T12:35:00+03:00

2025-05-27T12:35:00+03:00

2025-05-27T12:35:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Поведение, которое демонстрируют европейцы относительно Украины, не способствует мирному урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно, такое поведение европейцев никоем образом не способствует мирному урегулированию ", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что Европа продолжает опосредованное участие в конфликте на Украине, поставляя оружие Киеву.

https://ria.ru/20250527/peskov-2019304294.html

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европа, украина, россия, дмитрий песков, в мире