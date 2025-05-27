https://ria.ru/20250527/peskov-2019306860.html
Поведение Европы не способствует мирному урегулированию, заявил Песков
Поведение Европы не способствует мирному урегулированию, заявил Песков - РИА Новости, 27.05.2025
Поведение Европы не способствует мирному урегулированию, заявил Песков
Поведение, которое демонстрируют европейцы относительно Украины, не способствует мирному урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T12:35:00+03:00
2025-05-27T12:35:00+03:00
2025-05-27T12:35:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Поведение, которое демонстрируют европейцы относительно Украины, не способствует мирному урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно, такое поведение европейцев никоем образом не способствует мирному урегулированию ", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что Европа продолжает опосредованное участие в конфликте на Украине, поставляя оружие Киеву.
https://ria.ru/20250527/peskov-2019304294.html
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Специальная военная операция на Украине, Европа, Украина, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Поведение Европы не способствует мирному урегулированию, заявил Песков
Песков: поведение Европы не способствует мирному урегулированию на Украине