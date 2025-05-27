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В бундестаге прокомментировали заявление Мерца о поставках Киеву оружия - РИА Новости, 27.05.2025
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16:39 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/oruzhie-2019376068.html
В бундестаге прокомментировали заявление Мерца о поставках Киеву оружия
В бундестаге прокомментировали заявление Мерца о поставках Киеву оружия - РИА Новости, 27.05.2025
В бундестаге прокомментировали заявление Мерца о поставках Киеву оружия
Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность с военных поставок киевскому режиму следует понимать, как снятие запрета на... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T16:39:00+03:00
2025-05-27T16:39:00+03:00
в мире
германия
украина
россия
штеффен котре
фридрих мерц
борис писториус
нато
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БЕРЛИН, 27 мая - РИА Новости. Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность с военных поставок киевскому режиму следует понимать, как снятие запрета на поставки крылатых ракет Taurus Украине, такое мнение высказал РИА Новости депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре. Ранее в понедельник Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее Мерц добавил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято ещё несколько месяцев назад. "Это, безусловно, следует понимать так, что снятие ограничения по дальности включает в себя и Taurus. Немецкая политика снова и снова шла на уступки: сначала требования украинцев отвергались, а затем — с задержкой — всё же удовлетворялись", - сказал Котре, напоминая тем самым о практике прошлого кабмина, когда, к примеру, танки Leopard поставлялись лишь после ряда публичных дебатов и задержек. Котре добавил, что вместо поставок оружия основой для переговоров с РФ мог бы стать ввод в эксплуатацию "Северных потоков", что было бы выгодно и самой Германии. Ранее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Германия, вопреки заявлению Мерца, не меняла своей позиции по поставкам оружия Украине. В середине апреля Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая была прервана в феврале 2022 года. А в сентябре того же года взрывами были уничтожены обе нитки "Северного потока" и одна из ниток "Северного потока 2" (вторая не была повреждена). Компания Nord Stream AG сообщала, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
https://ria.ru/20250414/gosduma-2011116484.html
https://ria.ru/20250526/frg-2019221485.html
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в мире, германия, украина, россия, штеффен котре, фридрих мерц, борис писториус, нато, северный поток, северный поток — 2
В мире, Германия, Украина, Россия, Штеффен Котре, Фридрих Мерц, Борис Писториус, НАТО, Северный поток, Северный поток — 2
В бундестаге прокомментировали заявление Мерца о поставках Киеву оружия

Котре: слова Мерца следует понимать, как снятие запрета на поставки Taurus

© РИА Новости / фото Татьяны ФирсовойБундестаг ФРГ
Бундестаг ФРГ - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / фото Татьяны Фирсовой
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БЕРЛИН, 27 мая - РИА Новости. Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность с военных поставок киевскому режиму следует понимать, как снятие запрета на поставки крылатых ракет Taurus Украине, такое мнение высказал РИА Новости депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.
Ранее в понедельник Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее Мерц добавил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято ещё несколько месяцев назад.
Фридих Мерц - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
В Госдуме отреагировали на заявление Мерца о поставках ракет Taurus Украине
14 апреля, 11:48
"Это, безусловно, следует понимать так, что снятие ограничения по дальности включает в себя и Taurus. Немецкая политика снова и снова шла на уступки: сначала требования украинцев отвергались, а затем — с задержкой — всё же удовлетворялись", - сказал Котре, напоминая тем самым о практике прошлого кабмина, когда, к примеру, танки Leopard поставлялись лишь после ряда публичных дебатов и задержек.
Котре добавил, что вместо поставок оружия основой для переговоров с РФ мог бы стать ввод в эксплуатацию "Северных потоков", что было бы выгодно и самой Германии.
Ранее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Германия, вопреки заявлению Мерца, не меняла своей позиции по поставкам оружия Украине.
В середине апреля Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага.
Ральф Штегнер - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Немецкий депутат выступил против решения Мерца по поставкам оружия Украине
26 мая, 21:36
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
"Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая была прервана в феврале 2022 года. А в сентябре того же года взрывами были уничтожены обе нитки "Северного потока" и одна из ниток "Северного потока 2" (вторая не была повреждена). Компания Nord Stream AG сообщала, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Захарова пошутила в ответ на заявление Мерца о поставках оружия Украине
Вчера, 01:47
 
В миреГерманияУкраинаРоссияШтеффен КотреФридрих МерцБорис ПисториусНАТОСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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