https://ria.ru/20250527/opasnost-2019441561.html

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 27.05.2025

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T21:15:00+03:00

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специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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КУРСК, 27 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

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курская область, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины