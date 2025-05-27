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В Кремле осудили атаки Киева по российской территории - РИА Новости, 27.05.2025
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12:20 27.05.2025 (обновлено: 12:26 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/obstrely-2019302519.html
В Кремле осудили атаки Киева по российской территории
В Кремле осудили атаки Киева по российской территории - РИА Новости, 27.05.2025
В Кремле осудили атаки Киева по российской территории
Москва осуждает атаки Киева по территории РФ, они не способствуют продвижению мирного процесса, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.05.2025
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специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
москва
дмитрий песков
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Москва осуждает атаки Киева по территории РФ, они не способствуют продвижению мирного процесса, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Конечно, мы эти действия (атаки со стороны Киева по территории РФ - ред.) осуждаем. Они как минимум не способствуют продвижению мирного процесса", - сказал Песков журналистам. Ранее в Минобороны РФ заявили, что киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокаций, направленных на срыв переговорного процесса. С 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории России.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Песков об атаках Киева по территории России
Наращивание интенсивности атак Киева по территории России диссонирует с устремлением к мирному процессу, заявил Песков. Москва осуждает эти атаки, они не способствуют продвижению мирного процесса, подчеркнул он.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Москва, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Вооруженные силы Украины
В Кремле осудили атаки Киева по российской территории
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Москва осуждает атаки Киева по территории РФ, они не способствуют продвижению мирного процесса, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2025-05-27T12:20
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В Кремле осудили атаки Киева по российской территории

Песков: атаки Киева по российской территории не способствуют мирному процессу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Москва осуждает атаки Киева по территории РФ, они не способствуют продвижению мирного процесса, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Конечно, мы эти действия (атаки со стороны Киева по территории РФ - ред.) осуждаем. Они как минимум не способствуют продвижению мирного процесса", - сказал Песков журналистам.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокаций, направленных на срыв переговорного процесса. С 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории России.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевМоскваДмитрий ПесковПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Вооруженные силы Украины
 
 
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