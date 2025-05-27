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В Кремле осудили атаки Киева по российской территории

В Кремле осудили атаки Киева по российской территории - РИА Новости, 27.05.2025

В Кремле осудили атаки Киева по российской территории

Москва осуждает атаки Киева по территории РФ, они не способствуют продвижению мирного процесса, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.05.2025

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2025-05-27T12:26:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Москва осуждает атаки Киева по территории РФ, они не способствуют продвижению мирного процесса, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Конечно, мы эти действия (атаки со стороны Киева по территории РФ - ред.) осуждаем. Они как минимум не способствуют продвижению мирного процесса", - сказал Песков журналистам. Ранее в Минобороны РФ заявили, что киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокаций, направленных на срыв переговорного процесса. С 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории России.

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Песков об атаках Киева по территории России Наращивание интенсивности атак Киева по территории России диссонирует с устремлением к мирному процессу, заявил Песков. Москва осуждает эти атаки, они не способствуют продвижению мирного процесса, подчеркнул он. 2025-05-27T12:20 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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