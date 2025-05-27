https://ria.ru/20250527/obstrely-2019252070.html

За неделю от обстрелов со стороны ВСУ погибли девять россиян

За неделю от обстрелов со стороны ВСУ погибли девять россиян - РИА Новости, 27.05.2025

За неделю от обстрелов со стороны ВСУ погибли девять россиян

За неделю с 19 по 25 мая от обстрелов со стороны вооруженных сил Украины погибло 9 россиян, еще 117 были ранены, в том числе 9 несовершеннолетних, заявил посол... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T07:39:00+03:00

2025-05-27T07:39:00+03:00

2025-05-27T07:39:00+03:00

в мире

россия

московская область (подмосковье)

родион мирошник

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. За неделю с 19 по 25 мая от обстрелов со стороны вооруженных сил Украины погибло 9 россиян, еще 117 были ранены, в том числе 9 несовершеннолетних, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "По данным, собранным службой посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России, за минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 126 мирных жителей: ранены 117 человек, в том числе 9 несовершеннолетних, погибли 9 человек", - сообщил Мирошник в своем еженедельном докладе. Всего же по гражданским целям на российских территориях за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 2187 боеприпасов, среди которых были РСЗО (122 мм), артиллерийские снаряды калибром 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью, мины, гранаты. Также противник активно применял ударные БПЛА, стрелковое оружие. "Кроме того, по данным Минобороны, силами ПВО было сбито 1552 БПЛА", - отметил Мирошник. На минувшей неделе вооруженные формирования Украины (ВФУ) существенно увеличили число беспилотников самолетного типа, отправляемых для нанесения ударов по гражданским объектам, сообщил также Мирошник. Так, только за двое суток 21 и 22 мая над российскими регионами силы ПВО сбили 485 БПЛА различных типов, из них 63 – над Московской областью, отметил Мирошник.

https://ria.ru/20250513/obstrely-2016609035.html

https://ria.ru/20250527/bespilotniki-2019251887.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, московская область (подмосковье), родион мирошник, вооруженные силы украины