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ЦУР "Бизнес" Подмосковья отработал почти 27 тыс обращений предпринимателей - РИА Новости, 27.05.2025
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11:54 27.05.2025 (обновлено: 12:39 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/obrascheniya-2019296523.html
ЦУР "Бизнес" Подмосковья отработал почти 27 тыс обращений предпринимателей
ЦУР "Бизнес" Подмосковья отработал почти 27 тыс обращений предпринимателей - РИА Новости, 27.05.2025
ЦУР "Бизнес" Подмосковья отработал почти 27 тыс обращений предпринимателей
Почти 27 тысяч обращений от предпринимателей и инвесторов обработали в подмосковном Центре управления регионом (ЦУР) "Бизнес" с начала старта работы в 2023... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T11:54:00+03:00
2025-05-27T12:39:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Почти 27 тысяч обращений от предпринимателей и инвесторов обработали в подмосковном Центре управления регионом (ЦУР) "Бизнес" с начала старта работы в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "ЦУР является единой точкой приема и обработки всех заявок от представителей бизнеса и инвесторов региона. Система функционирует как общая CRM-платформа, объединяя ресурсы подмосковного инвестблока, профильных органов власти и местного самоуправления. Совместная работа специалистов позволила обработать 26937 обращений, связанных с предоставлением услуг и сервисов бизнесу: получение согласований и разрешений, подбор помещений и земельных участков, изменение целевого назначения земли и вида разрешенного использования и другим", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой. Она отметила, что экономическая эффективность работы ЦУР составляет 9,95 миллиарда рублей. Удалось сохранить инвестиции бизнеса на сумму 123,96 миллиарда рублей. Большинство обращений в Центр поступает от бизнеса для решения проблем, включая преодоление административных препятствий. Среди них – оформление примыканий к автомобильным дорогам, технологическое присоединение объектов инфраструктуры и прочие ситуации. Сложные запросы рассматривает специально сформированный штаб по защите бизнеса при Мининвесте региона в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти федерального уровня, федеральными ведомствами и региональными структурами. Поддержка предпринимателей в Московской области осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
https://ria.ru/20250526/msp-2019188172.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье)
ЦУР "Бизнес" Подмосковья отработал почти 27 тыс обращений предпринимателей

ЦУР "Бизнес" Подмосковья проработал почти 27 тысяч обращений от предпринимателей

© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиЦУР "Бизнес" Подмосковья отработал почти 27 тыс обращений предпринимателей
ЦУР Бизнес Подмосковья отработал почти 27 тыс обращений предпринимателей - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
ЦУР "Бизнес" Подмосковья отработал почти 27 тыс обращений предпринимателей
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Почти 27 тысяч обращений от предпринимателей и инвесторов обработали в подмосковном Центре управления регионом (ЦУР) "Бизнес" с начала старта работы в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"ЦУР является единой точкой приема и обработки всех заявок от представителей бизнеса и инвесторов региона. Система функционирует как общая CRM-платформа, объединяя ресурсы подмосковного инвестблока, профильных органов власти и местного самоуправления. Совместная работа специалистов позволила обработать 26937 обращений, связанных с предоставлением услуг и сервисов бизнесу: получение согласований и разрешений, подбор помещений и земельных участков, изменение целевого назначения земли и вида разрешенного использования и другим", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.
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Она отметила, что экономическая эффективность работы ЦУР составляет 9,95 миллиарда рублей. Удалось сохранить инвестиции бизнеса на сумму 123,96 миллиарда рублей.
Большинство обращений в Центр поступает от бизнеса для решения проблем, включая преодоление административных препятствий. Среди них – оформление примыканий к автомобильным дорогам, технологическое присоединение объектов инфраструктуры и прочие ситуации.
Сложные запросы рассматривает специально сформированный штаб по защите бизнеса при Мининвесте региона в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти федерального уровня, федеральными ведомствами и региональными структурами.
Поддержка предпринимателей в Московской области осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
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