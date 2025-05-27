https://ria.ru/20250527/obrascheniya-2019296523.html

ЦУР "Бизнес" Подмосковья отработал почти 27 тыс обращений предпринимателей

ЦУР "Бизнес" Подмосковья отработал почти 27 тыс обращений предпринимателей - РИА Новости, 27.05.2025

ЦУР "Бизнес" Подмосковья отработал почти 27 тыс обращений предпринимателей

Почти 27 тысяч обращений от предпринимателей и инвесторов обработали в подмосковном Центре управления регионом (ЦУР) "Бизнес" с начала старта работы в 2023... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T11:54:00+03:00

2025-05-27T11:54:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Почти 27 тысяч обращений от предпринимателей и инвесторов обработали в подмосковном Центре управления регионом (ЦУР) "Бизнес" с начала старта работы в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "ЦУР является единой точкой приема и обработки всех заявок от представителей бизнеса и инвесторов региона. Система функционирует как общая CRM-платформа, объединяя ресурсы подмосковного инвестблока, профильных органов власти и местного самоуправления. Совместная работа специалистов позволила обработать 26937 обращений, связанных с предоставлением услуг и сервисов бизнесу: получение согласований и разрешений, подбор помещений и земельных участков, изменение целевого назначения земли и вида разрешенного использования и другим", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой. Она отметила, что экономическая эффективность работы ЦУР составляет 9,95 миллиарда рублей. Удалось сохранить инвестиции бизнеса на сумму 123,96 миллиарда рублей. Большинство обращений в Центр поступает от бизнеса для решения проблем, включая преодоление административных препятствий. Среди них – оформление примыканий к автомобильным дорогам, технологическое присоединение объектов инфраструктуры и прочие ситуации. Сложные запросы рассматривает специально сформированный штаб по защите бизнеса при Мининвесте региона в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти федерального уровня, федеральными ведомствами и региональными структурами. Поддержка предпринимателей в Московской области осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

https://ria.ru/20250526/msp-2019188172.html

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Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)