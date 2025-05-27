https://ria.ru/20250527/natsproekty-2019290630.html

Бизнес Приморья получил 3,2 миллиарда рублей по нацпроектам

Бизнес Приморья получил 3,2 миллиарда рублей по нацпроектам - РИА Новости, 27.05.2025

Бизнес Приморья получил 3,2 миллиарда рублей по нацпроектам

В Приморском крае бизнесу выделили почти 1,9 тысячи займов на общую сумму 3,2 миллиарда рублей по национальным проектам, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T12:03:00+03:00

2025-05-27T12:03:00+03:00

2025-05-27T12:03:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В Приморском крае бизнесу выделили почти 1,9 тысячи займов на общую сумму 3,2 миллиарда рублей по национальным проектам, сообщает пресс-служба правительства региона. Там добавили, что предпринимателям также предоставлено более 900 грантов на 500 миллионов рублей. Кроме того, более 100 организаций с краевой поддержкой внедрили бережливые технологии. Регион также нарастил объем экспорта продукции агропромышленного комплекса. "Поддерживаем проекты технологического лидерства. Работаем над вовлечением в предпринимательскую деятельность женщин и молодежи, занимаемся развитием креативных индустрий и социально ответственного бизнеса", — сказал губернатор Приморья Олег Кожемяко, его слова приводит пресс-служба. В этом году планируется продолжить программу льготного лизинга, сумму субсидии которого увеличат до 1 миллиона рублей. Также ожидается запуск новых видов финансовой поддержки для производственного бизнеса, включая субсидии на возмещение 50% затрат на приобретение оборудования и гранты на обновление производства до 2 миллионов рублей для победителей интенсивной программы центра "Мой бизнес". В министерстве экономического развития добавили, с этого года обязательным условием получения государственной финансовой поддержки станет обучение принципам бережливого производства. Центр опережающей профподготовки вместе с региональным центром компетенций разработал обучающий курс, он доступен для всех желающих. Кроме того, по новому нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" запланировано создание промышленных и бизнес-парков для размещения предпринимателей. На эти цели выделят средства из федерального и регионального бюджетов. Сейчас прорабатывается вопрос создания промпарков по всему Приморью, и органы местного самоуправления, а также инвесторы и организации приглашаются активно участвовать в этом процессе. Приморье делает ставку на развитие креативных индустрий и сотрудничество в сфере кино. Регион вызывает интерес у азиатских продюсеров при выборе площадок для будущих съемок, рассматривается возможность расширения системы скидок, на которую предусмотрено 30 миллионов рублей из краевого бюджета. "В целом, мы взяли вектор на развитие производств в регионе. При поддержке краевого правительства мы налаживаем многие направления: выпуск БПЛА и экипировки для военнослужащих. Вывели на международный рынок ряд компаний, в том числе производителей меда, различных БАДов, игрушек из дерева", – уточнил губернатор Приморья.

https://ria.ru/20250513/primore-2016600975.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , приморский край, олег кожемяко