https://ria.ru/20250527/nalogi-2019238561.html

Эксперт рассказал, как ФНС раскрывает схемы ухода от налогов

Эксперт рассказал, как ФНС раскрывает схемы ухода от налогов - РИА Новости, 27.05.2025

Эксперт рассказал, как ФНС раскрывает схемы ухода от налогов

Налоговые органы РФ научились легко раскрывать мошеннические схемы по уходу от налогов с использованием подставных подрядчиков: в этом им помогает... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T03:15:00+03:00

2025-05-27T03:15:00+03:00

2025-05-27T03:15:00+03:00

экономика

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Налоговые органы РФ научились легко раскрывать мошеннические схемы по уходу от налогов с использованием подставных подрядчиков: в этом им помогает автоматизированная программа, результат работы которой потенциально грозит нарушителю выездной "камералкой" со всеми вытекающими последствиями, рассказал РИА Новости эксперт по налоговым правоотношениям, основатель юридической компании "Грозов и партнеры" Олег Грозов. "Если компания является плательщиком НДС, он зачастую использует схему фиктивных сделок с некими подрядчиками, благодаря которой получает налоговую экономию в виде вычетов по НДС и затрат, уменьшающих базу по налогу на прибыль", - объясняет эксперт принцип работы мошеннической схемы. "Сегодня у ФНС России имеется такой прекрасный инструмент, как программный комплекс АСК НДС-2. Он отслеживает движение сделок, в том числе товарно-денежных потоков, определяет источник так называемого "разрыва НДС" и на основе определенных алгоритмов, формирует список выгодоприобретателей незаконной налоговой выгоды. В результате формируется федеральный реестр предполагаемых выгодоприобретателей (ФРПВ), который на сегодня и является основой для проведения налоговых проверок, как камеральных, так и выездных", - продолжает эксперт. Компания, попавшая в список ФРПВ по фиктивным сделкам, связанным с обналичиванием денежных средств, подпадает под комплексную выездную налоговую проверку по всем видам налогов, подчеркивает эксперт. В результате проверок, предупреждает он, возможны доначисления не только НДС, но и налога на прибыль, применения штрафа и взыскание пеней за несвоевременную оплату налогов. Существуют также и риски привлечения к уголовной ответственности по статье за уклонение от уплаты налогов.

https://ria.ru/20240528/minfin-1949013948.html

https://ria.ru/20230512/blogery-1871185134.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)