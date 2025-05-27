https://ria.ru/20250527/nalogi-2019238561.html
Эксперт рассказал, как ФНС раскрывает схемы ухода от налогов
Эксперт рассказал, как ФНС раскрывает схемы ухода от налогов - РИА Новости, 27.05.2025
Эксперт рассказал, как ФНС раскрывает схемы ухода от налогов
Налоговые органы РФ научились легко раскрывать мошеннические схемы по уходу от налогов с использованием подставных подрядчиков: в этом им помогает... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T03:15:00+03:00
2025-05-27T03:15:00+03:00
2025-05-27T03:15:00+03:00
экономика
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Налоговые органы РФ научились легко раскрывать мошеннические схемы по уходу от налогов с использованием подставных подрядчиков: в этом им помогает автоматизированная программа, результат работы которой потенциально грозит нарушителю выездной "камералкой" со всеми вытекающими последствиями, рассказал РИА Новости эксперт по налоговым правоотношениям, основатель юридической компании "Грозов и партнеры" Олег Грозов. "Если компания является плательщиком НДС, он зачастую использует схему фиктивных сделок с некими подрядчиками, благодаря которой получает налоговую экономию в виде вычетов по НДС и затрат, уменьшающих базу по налогу на прибыль", - объясняет эксперт принцип работы мошеннической схемы. "Сегодня у ФНС России имеется такой прекрасный инструмент, как программный комплекс АСК НДС-2. Он отслеживает движение сделок, в том числе товарно-денежных потоков, определяет источник так называемого "разрыва НДС" и на основе определенных алгоритмов, формирует список выгодоприобретателей незаконной налоговой выгоды. В результате формируется федеральный реестр предполагаемых выгодоприобретателей (ФРПВ), который на сегодня и является основой для проведения налоговых проверок, как камеральных, так и выездных", - продолжает эксперт. Компания, попавшая в список ФРПВ по фиктивным сделкам, связанным с обналичиванием денежных средств, подпадает под комплексную выездную налоговую проверку по всем видам налогов, подчеркивает эксперт. В результате проверок, предупреждает он, возможны доначисления не только НДС, но и налога на прибыль, применения штрафа и взыскание пеней за несвоевременную оплату налогов. Существуют также и риски привлечения к уголовной ответственности по статье за уклонение от уплаты налогов.
https://ria.ru/20240528/minfin-1949013948.html
https://ria.ru/20230512/blogery-1871185134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Эксперт рассказал, как ФНС раскрывает схемы ухода от налогов
Грозов: ФНС научилась раскрывать мошеннические схемы по уходу от налогов
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Налоговые органы РФ научились легко раскрывать мошеннические схемы по уходу от налогов с использованием подставных подрядчиков: в этом им помогает автоматизированная программа, результат работы которой потенциально грозит нарушителю выездной "камералкой" со всеми вытекающими последствиями, рассказал РИА Новости эксперт по налоговым правоотношениям, основатель юридической компании "Грозов и партнеры" Олег Грозов.
"Если компания является плательщиком НДС, он зачастую использует схему фиктивных сделок с некими подрядчиками, благодаря которой получает налоговую экономию в виде вычетов по НДС и затрат, уменьшающих базу по налогу на прибыль", - объясняет эксперт принцип работы мошеннической схемы.
"Сегодня у ФНС России
имеется такой прекрасный инструмент, как программный комплекс АСК НДС-2. Он отслеживает движение сделок, в том числе товарно-денежных потоков, определяет источник так называемого "разрыва НДС" и на основе определенных алгоритмов, формирует список выгодоприобретателей незаконной налоговой выгоды. В результате формируется федеральный реестр предполагаемых выгодоприобретателей (ФРПВ), который на сегодня и является основой для проведения налоговых проверок, как камеральных, так и выездных", - продолжает эксперт.
Компания, попавшая в список ФРПВ по фиктивным сделкам, связанным с обналичиванием денежных средств, подпадает под комплексную выездную налоговую проверку по всем видам налогов, подчеркивает эксперт. В результате проверок, предупреждает он, возможны доначисления не только НДС, но и налога на прибыль, применения штрафа и взыскание пеней за несвоевременную оплату налогов. Существуют также и риски привлечения к уголовной ответственности по статье за уклонение от уплаты налогов.