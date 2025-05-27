https://ria.ru/20250527/muzhchina-2019445721.html

Полиция ищет мужчину, бросившего предмет в клетку в Московском зоопарке

Полиция ищет мужчину, бросившего предмет в клетку в Московском зоопарке - РИА Новости, 27.05.2025

Полиция ищет мужчину, бросившего предмет в клетку в Московском зоопарке

Полиция ищет мужчину, бросившего неизвестный предмет в клетку с животными в столичном зоопарке, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T22:19:00+03:00

2025-05-27T22:19:00+03:00

2025-05-27T22:19:00+03:00

происшествия

ирина волк

светлана акулова

московский зоопарк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Полиция ищет мужчину, бросившего неизвестный предмет в клетку с животными в столичном зоопарке, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. По её словам, полицейские в ходе мониторинга Интернета выявили видеоролик, в котором посетитель Московского зоопарка бросает неизвестный предмет через ограждение одной из клеток с животными. "В настоящее время сотрудниками полиции принимаются меры для установления личности неизвестного, мотивов его действий и обстоятельств произошедшего" - написала Волк в Telegram-канале. Ранее гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила в своем Telegram-канале, что неустановленный мужчина попытался отравить животных в Московском зоопарке, подбросив в вольеры таблетки неизвестного происхождения, в зоологическом саду проводится полная проверка всех вольеров и дополнительное обследование животных.

https://ria.ru/20250527/zoopark-2019443899.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ирина волк, светлана акулова, московский зоопарк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)