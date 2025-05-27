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Полиция ищет мужчину, бросившего предмет в клетку в Московском зоопарке - РИА Новости, 27.05.2025
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22:19 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/muzhchina-2019445721.html
Полиция ищет мужчину, бросившего предмет в клетку в Московском зоопарке
Полиция ищет мужчину, бросившего предмет в клетку в Московском зоопарке - РИА Новости, 27.05.2025
Полиция ищет мужчину, бросившего предмет в клетку в Московском зоопарке
Полиция ищет мужчину, бросившего неизвестный предмет в клетку с животными в столичном зоопарке, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T22:19:00+03:00
2025-05-27T22:19:00+03:00
происшествия
ирина волк
светлана акулова
московский зоопарк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Полиция ищет мужчину, бросившего неизвестный предмет в клетку с животными в столичном зоопарке, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. По её словам, полицейские в ходе мониторинга Интернета выявили видеоролик, в котором посетитель Московского зоопарка бросает неизвестный предмет через ограждение одной из клеток с животными. "В настоящее время сотрудниками полиции принимаются меры для установления личности неизвестного, мотивов его действий и обстоятельств произошедшего" - написала Волк в Telegram-канале. Ранее гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила в своем Telegram-канале, что неустановленный мужчина попытался отравить животных в Московском зоопарке, подбросив в вольеры таблетки неизвестного происхождения, в зоологическом саду проводится полная проверка всех вольеров и дополнительное обследование животных.
https://ria.ru/20250527/zoopark-2019443899.html
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происшествия, ирина волк, светлана акулова, московский зоопарк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ирина Волк, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полиция ищет мужчину, бросившего предмет в клетку в Московском зоопарке

Полиция ищет мужчину, бросившего неизвестный предмет в клетку зоопарка в Москве

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Полиция ищет мужчину, бросившего неизвестный предмет в клетку с животными в столичном зоопарке, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
По её словам, полицейские в ходе мониторинга Интернета выявили видеоролик, в котором посетитель Московского зоопарка бросает неизвестный предмет через ограждение одной из клеток с животными.
"В настоящее время сотрудниками полиции принимаются меры для установления личности неизвестного, мотивов его действий и обстоятельств произошедшего" - написала Волк в Telegram-канале.
Ранее гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила в своем Telegram-канале, что неустановленный мужчина попытался отравить животных в Московском зоопарке, подбросив в вольеры таблетки неизвестного происхождения, в зоологическом саду проводится полная проверка всех вольеров и дополнительное обследование животных.
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ПроисшествияИрина ВолкСветлана АкуловаМосковский зоопаркМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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