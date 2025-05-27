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Спасатели более 300 раз помогали на дорогах Москвы с начала года - РИА Новости, 09.06.2025
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08:19 27.05.2025 (обновлено: 15:29 09.06.2025)
https://ria.ru/20250527/moskva-2021812740.html
Спасатели более 300 раз помогали на дорогах Москвы с начала года
Спасатели более 300 раз помогали на дорогах Москвы с начала года - РИА Новости, 09.06.2025
Спасатели более 300 раз помогали на дорогах Москвы с начала года
С начала года специалисты аварийно-спасательного формирования 309 раз выезжали на вызовы для помощи пострадавшим на дорогах Москвы, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 09.06.2025
2025-05-27T08:19:00+03:00
2025-06-09T15:29:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. С начала года специалисты аварийно-спасательного формирования 309 раз выезжали на вызовы для помощи пострадавшим на дорогах Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "С начала года специалисты аварийно-спасательного формирования ГБУ "Автомобильные дороги" 309 раз выезжали на вызовы для оперативной помощи пострадавшим на дорогах Москвы", - говорится в публикации. Отмечается, что специалисты дежурят круглосуточно, каждая смена состоит из 24 спасателей и шести диспетчеров. "Выезды координируются с Центром управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве и центральным пунктом пожарной связи административных округов", - добавляется в сообщении.
https://realty.ria.ru/20250526/spasateli-2018611820.html
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городское хозяйство москвы, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели более 300 раз помогали на дорогах Москвы с начала года

Спасательные формирования 309 раз с начала года помогали на дорогах Москвы

© АГН "Москва"Спасатели на месте пожара в Москве
Спасатели на месте пожара в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© АГН "Москва"
Спасатели на месте пожара в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. С начала года специалисты аварийно-спасательного формирования 309 раз выезжали на вызовы для помощи пострадавшим на дорогах Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"С начала года специалисты аварийно-спасательного формирования ГБУ "Автомобильные дороги" 309 раз выезжали на вызовы для оперативной помощи пострадавшим на дорогах Москвы", - говорится в публикации.
Отмечается, что специалисты дежурят круглосуточно, каждая смена состоит из 24 спасателей и шести диспетчеров.
"Выезды координируются с Центром управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве и центральным пунктом пожарной связи административных округов", - добавляется в сообщении.
Катер спасательной службы на водных объектах в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Бесстрашные. Как работают московские спасатели на воде
26 мая, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыРоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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