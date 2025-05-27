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Спасатели более 300 раз помогали на дорогах Москвы с начала года
Спасатели более 300 раз помогали на дорогах Москвы с начала года - РИА Новости, 09.06.2025
Спасатели более 300 раз помогали на дорогах Москвы с начала года
С начала года специалисты аварийно-спасательного формирования 309 раз выезжали на вызовы для помощи пострадавшим на дорогах Москвы, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 09.06.2025
2025-05-27T08:19:00+03:00
2025-05-27T08:19:00+03:00
2025-06-09T15:29:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. С начала года специалисты аварийно-спасательного формирования 309 раз выезжали на вызовы для помощи пострадавшим на дорогах Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "С начала года специалисты аварийно-спасательного формирования ГБУ "Автомобильные дороги" 309 раз выезжали на вызовы для оперативной помощи пострадавшим на дорогах Москвы", - говорится в публикации. Отмечается, что специалисты дежурят круглосуточно, каждая смена состоит из 24 спасателей и шести диспетчеров. "Выезды координируются с Центром управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве и центральным пунктом пожарной связи административных округов", - добавляется в сообщении.
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Спасатели более 300 раз помогали на дорогах Москвы с начала года
Спасательные формирования 309 раз с начала года помогали на дорогах Москвы