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Городские клумбы обновляют во дворах, скверах и парках в Москве - РИА Новости, 09.06.2025
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11:55 27.05.2025 (обновлено: 15:25 09.06.2025)
https://ria.ru/20250527/moskva-2021811476.html
Городские клумбы обновляют во дворах, скверах и парках в Москве
Городские клумбы обновляют во дворах, скверах и парках в Москве - РИА Новости, 09.06.2025
Городские клумбы обновляют во дворах, скверах и парках в Москве
Городские клумбы обновляют во дворах, скверах, парках, на площадях и набережных столицы, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 09.06.2025
2025-05-27T11:55:00+03:00
2025-06-09T15:25:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
новый арбат
большой театр
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Городские клумбы обновляют во дворах, скверах, парках, на площадях и набережных столицы, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Специалисты комплекса городского хозяйства обновляют цветники во дворах, скверах, парках, на площадях и набережных, а также вдоль основных магистралей. Самые большие и красивые городские клумбы традиционно можно найти на Манежной площади, у Большого театра, на Новом Арбате и Поклонной горе", - говорится в сообщении. Отмечается, что для городских клумб подготовили большое разнообразие сортов однолетников, в основном это растения с длительным сроком цветения, среди них петуния, бегония, агератум, тагетес, пеларгония и другие. Они будут украшать цветники с июня до конца сентября. "Яркие оранжевые и желтые тагетесы, известные как бархатцы, легко приживаются в тени и не требуют сложного ухода, поэтому их часто используют в оформлении городских клумб. Цветут они с июня и до заморозков", - добавляется в сообщении. Подчеркивается, что каждое лето московские цветники украшают разнообразные сорта петунии, устойчивые к переменам погоды и долго сохраняющие цветение, а также бегонии и голубые или сиреневые шапочки агератума. "Рассаду для городских клумб выращивают в теплицах ГБУ "Озеленение". Количество и ассортимент растений подбирают на этапе проектирования, учитывая концепцию цветочного оформления. При этом учитываются не только внешний вид растений, но и их качество - все используемые сорта адаптированы к климату Москвы", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20250522/moskva-2019139929.html
https://realty.ria.ru/20250523/moskva-2018586931.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, новый арбат, большой театр
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Новый Арбат, Большой театр
Городские клумбы обновляют во дворах, скверах и парках в Москве

Городские клумбы обновляют во дворах, скверах, парках и набережных Москвы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВыращивание цветов для высаживания в городские клумбы
Выращивание цветов для высаживания в городские клумбы - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Выращивание цветов для высаживания в городские клумбы. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Городские клумбы обновляют во дворах, скверах, парках, на площадях и набережных столицы, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства обновляют цветники во дворах, скверах, парках, на площадях и набережных, а также вдоль основных магистралей. Самые большие и красивые городские клумбы традиционно можно найти на Манежной площади, у Большого театра, на Новом Арбате и Поклонной горе", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что для городских клумб подготовили большое разнообразие сортов однолетников, в основном это растения с длительным сроком цветения, среди них петуния, бегония, агератум, тагетес, пеларгония и другие. Они будут украшать цветники с июня до конца сентября.
"Яркие оранжевые и желтые тагетесы, известные как бархатцы, легко приживаются в тени и не требуют сложного ухода, поэтому их часто используют в оформлении городских клумб. Цветут они с июня и до заморозков", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что каждое лето московские цветники украшают разнообразные сорта петунии, устойчивые к переменам погоды и долго сохраняющие цветение, а также бегонии и голубые или сиреневые шапочки агератума.
"Рассаду для городских клумб выращивают в теплицах ГБУ "Озеленение". Количество и ассортимент растений подбирают на этапе проектирования, учитывая концепцию цветочного оформления. При этом учитываются не только внешний вид растений, но и их качество - все используемые сорта адаптированы к климату Москвы", - уточняется в сообщении.
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