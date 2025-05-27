https://ria.ru/20250527/moskva-2019322426.html

В квартире на севере Москвы обнаружили 13 собак и 18 кошек

В квартире на севере Москвы обнаружили 13 собак и 18 кошек - РИА Новости, 27.05.2025

В квартире на севере Москвы обнаружили 13 собак и 18 кошек

Прокуроры обнаружили в квартире на севере Москвы 13 собак и 18 кошек, в суд направлено обращение о запрете содержания там животных и приведении жилплощади в... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T13:35:00+03:00

2025-05-27T13:35:00+03:00

2025-05-27T13:40:00+03:00

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019323130_0:451:934:976_1920x0_80_0_0_afccec9e123560a647a156e9e9a3ceb4.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Прокуроры обнаружили в квартире на севере Москвы 13 собак и 18 кошек, в суд направлено обращение о запрете содержания там животных и приведении жилплощади в порядок, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Тимирязевская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению жильцов многоквартирного дома по улице Ангарская. В одной из квартир выявлено содержание 13 собак и 18 кошек", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалистами отобраны пробы воздуха в лестничном холле квартир, а самом помещении предельно допустимая концентрация содержания аммиака превышена. "По результатам проверки Тимирязевский межрайонный прокурор обратился в суд с иском о запрете содержания домашних животных в квартире и обязании собственника жилого помещения привести его в надлежащее санитарное состояние", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250519/zhivotnye-2017851336.html

https://ria.ru/20250513/zhivotnye-2016611767.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва