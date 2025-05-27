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В квартире на севере Москвы обнаружили 13 собак и 18 кошек
В квартире на севере Москвы обнаружили 13 собак и 18 кошек - РИА Новости, 27.05.2025
В квартире на севере Москвы обнаружили 13 собак и 18 кошек
Прокуроры обнаружили в квартире на севере Москвы 13 собак и 18 кошек, в суд направлено обращение о запрете содержания там животных и приведении жилплощади в... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T13:35:00+03:00
2025-05-27T13:35:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Прокуроры обнаружили в квартире на севере Москвы 13 собак и 18 кошек, в суд направлено обращение о запрете содержания там животных и приведении жилплощади в порядок, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Тимирязевская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению жильцов многоквартирного дома по улице Ангарская. В одной из квартир выявлено содержание 13 собак и 18 кошек", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалистами отобраны пробы воздуха в лестничном холле квартир, а самом помещении предельно допустимая концентрация содержания аммиака превышена. "По результатам проверки Тимирязевский межрайонный прокурор обратился в суд с иском о запрете содержания домашних животных в квартире и обязании собственника жилого помещения привести его в надлежащее санитарное состояние", - добавляется в сообщении.
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происшествия, москва
В квартире на севере Москвы обнаружили 13 собак и 18 кошек
Прокуратура обнаружила 13 собак и 18 кошек в квартире на севере Москвы