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При украинских атаках на российские регионы пострадали мирные жители

При украинских атаках на российские регионы пострадали мирные жители - РИА Новости, 27.05.2025

При украинских атаках на российские регионы пострадали мирные жители

Мирные жители, в том числе женщины и дети, пострадали в результате атак беспилотников по регионам России, в ответ на это ВС РФ нанесли удары исключительно по... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T11:35:00+03:00

2025-05-27T11:35:00+03:00

2025-05-27T11:35:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мирные жители, в том числе женщины и дети, пострадали в результате атак беспилотников по регионам России, в ответ на это ВС РФ нанесли удары исключительно по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. "В результате атак украинских беспилотников по российским регионам пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети. В ответ на действия киевского режима Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами – исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, россия, происшествия