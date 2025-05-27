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При украинских атаках на российские регионы пострадали мирные жители
При украинских атаках на российские регионы пострадали мирные жители - РИА Новости, 27.05.2025
При украинских атаках на российские регионы пострадали мирные жители
Мирные жители, в том числе женщины и дети, пострадали в результате атак беспилотников по регионам России, в ответ на это ВС РФ нанесли удары исключительно по... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T11:35:00+03:00
2025-05-27T11:35:00+03:00
2025-05-27T11:35:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мирные жители, в том числе женщины и дети, пострадали в результате атак беспилотников по регионам России, в ответ на это ВС РФ нанесли удары исключительно по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. "В результате атак украинских беспилотников по российским регионам пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети. В ответ на действия киевского режима Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами – исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Происшествия
При украинских атаках на российские регионы пострадали мирные жители
МО: мирные жители пострадали в результате атак украинских БПЛА по регионам РФ