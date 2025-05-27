Рейтинг@Mail.ru
Россия нарастила удары по военным объектам ВСУ в ответ на массовые атаки - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:41 27.05.2025 (обновлено: 17:03 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/minoborony-2019292234.html
Россия нарастила удары по военным объектам ВСУ в ответ на массовые атаки
Россия нарастила удары по военным объектам ВСУ в ответ на массовые атаки - РИА Новости, 27.05.2025
Россия нарастила удары по военным объектам ВСУ в ответ на массовые атаки
Киев значительно усилил атаки на гражданские объекты в России, в ответ российские войска наносят удары исключительно по военным целям, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T11:41:00+03:00
2025-05-27T17:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997910199_0:0:2080:1170_1920x0_80_0_0_d50e6f5b83b6876e3200ff40006b46b1.jpg
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Киев значительно усилил атаки на гражданские объекты в России, в ответ российские войска наносят удары исключительно по военным целям, сообщило Минобороны.Основные заявления оборонного ведомства:&quot;С 20:00 мск 20 мая по 08:00 27 мая дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожен и перехвачен 2331 ударный беспилотный летательный аппарат, в том числе вне зоны специальной военной операции — 1465&quot;.&quot;Вооруженные силы Российской Федерации продолжат нанесение массированных и групповых ударов в ответ на любые террористические атаки и провокации киевского режима. Удары будут наноситься исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины&quot;.Цели, пораженные российскими войсками 20 мая21 мая 22 мая 23 мая 24 мая25 мая26 мая* Организация признана террористической и запрещена в России
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019179349.html
https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html
https://ria.ru/20250524/evropa-2018727945.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Тузова
Ольга Тузова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997910199_219:0:1976:1318_1920x0_80_0_0_11a7393987181f3ad50a980dbf25b341.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)

Россия нарастила удары по военным объектам ВСУ в ответ на массовые атаки

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВертолет Ка-52 ВКС России
Вертолет Ка-52 ВКС России - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Вертолет Ка-52 ВКС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Киев значительно усилил атаки на гражданские объекты в России, в ответ российские войска наносят удары исключительно по военным целям, сообщило Минобороны.
Российские удары по военным объектам на Украине 20-26 мая 2025 года
Основные заявления оборонного ведомства:
  • Киев при поддержке Европы предпринял провокационные шаги, направленные на срыв переговорного процесса.
  • С 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории России.
  • В результате этих атак пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети.
«

"С 20:00 мск 20 мая по 08:00 27 мая дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожен и перехвачен 2331 ударный беспилотный летательный аппарат, в том числе вне зоны специальной военной операции — 1465".

Здание Министерства обороны РФ
Министерство обороны России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Теперь еще шесть областей минимум: за террор Украина заплатит территориями
Вчера, 08:00
  • В ответ российская армия нанесла удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины.
«

"Вооруженные силы Российской Федерации продолжат нанесение массированных и групповых ударов в ответ на любые террористические атаки и провокации киевского режима. Удары будут наноситься исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины".

Здание Министерства обороны РФ
Министерство обороны России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Украина получит все, что заслужила
26 мая, 08:00

Цели, пораженные российскими войсками

20 мая
  • инфраструктура аэродрома Озерное в Житомирской области;
  • склады боеприпасов, военно-технического имущества и ГСМ в Днепропетровской области.
21 мая
  • пункт временной дислокации и склад ракетно-артиллерийского вооружения механизированной бригады ВСУ в Сумской области;
  • пункт дислокации наемников в районе Святогорска в ДНР;
  • склад боеприпасов оперативно-тактической группы "Харьков" в Харьковской области.
22 мая
  • предприятие украинского оборонпрома — Павлоградский химический завод в Днепропетровской области;
  • цех ремонта самолетов, инфраструктура военного аэродрома и радиолокационные станции ПВО в Криворожской и Николаевской областях;
  • пункт временной дислокации наемников в Харьковской области;
  • "Искандер М" уничтожил радиолокационную станцию AN/MPQ-65, машину боевого управления и две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot в районе населенного пункта Орджоникидзе в Днепропетровской области.
23 мая
  • место разгрузки и склад контейнеров в порту Одесса — около 100 контейнеров с комплектующими для безэкипажных катеров и дронов, а также боеприпасами;
  • инфраструктура и места подготовки ударных беспилотников на аэродромах Кисличеватая в Запорожской области и Канатово в Кировоградской области;
  • склады боеприпасов тактической группы "Волчанск" в Харьковской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
России придется вновь отбивать у Европы жажду реванша
24 мая, 08:00
24 мая
  • предприятие ВПК Украины, выпускающее ракетное оружие и ударные дроны;
  • центр радиотехнической разведки и центр авиации СБУ в Киевской области;
  • пункт временной дислокации отдельного центра специальных операций "Юг" в районе Черноморска в Одесской области;
  • пункт временной дислокации 3-й штурмовой бригады "Азов"* в районе города Изюм в Харьковской области;
  • позиция зенитного ракетного комплекса Patriot в Киевской области.
25 мая
  • Житомирский ремонтный завод радиотехнического оборудования "Луч", СПЕЦОБОРОНМАШ — Житомирская область;
  • завод "Рапид", Черниговский завод радиоприборов, Научно-производственная компания "Техавиаком" – Черниговская область;
  • Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" – Сумская область;
  • Красиловский агрегатный завод — Хмельницкая область;
  • Павлоградский химический завод — Днепропетровская область;
  • завод "Луч" научно-исследовательского центра "Проминь" – Тернопольская область;
  • предприятие радиоэлектронной промышленности "НПП "Аэротехника-МТЛ", КБ "Луч" — Киевская область;
  • Одесский авиационный завод;
  • предприятие разработки и производства беспилотников "Девиро" — Днепропетровская область;
  • авиационно-ремонтный завод "Чугуев" — Харьковская область;
  • центры радио- и радиотехнической разведки в Киевской области;
  • цеха по производству дронов, взрывчатых веществ и боеприпасов для ударных БПЛА в Сумской, Николаевской, Черниговской, Харьковской и Киевской областях;
  • места производства и пункты управления беспилотниками на полевом аэродроме Гоголев в Киевской области;
  • центры радиотехнической разведки и спутниковой связи в Киевской области;
  • стоянка боевых катеров и цех по сборке безэкипажных катеров в Николаевской области;
  • объекты инфраструктуры аэродрома Школьный в Одесской области и полевого аэродрома Вишневое в Харьковской области.
26 мая
  • инфраструктура аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области;
  • склады боеприпасов двух тяжелых механизированных бригад в Харьковской области и ДНР;
  • пункт управления зенитного ракетного дивизиона С-300 и пункт временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ в Одесской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
* Организация признана террористической и запрещена в России
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала