Россия нарастила удары по военным объектам ВСУ в ответ на массовые атаки
Вертолет Ка-52 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Киев значительно усилил атаки на гражданские объекты в России, в ответ российские войска наносят удары исключительно по военным целям, сообщило Минобороны.
Основные заявления оборонного ведомства:
- Киев при поддержке Европы предпринял провокационные шаги, направленные на срыв переговорного процесса.
- С 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории России.
- В результате этих атак пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети.
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"С 20:00 мск 20 мая по 08:00 27 мая дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожен и перехвачен 2331 ударный беспилотный летательный аппарат, в том числе вне зоны специальной военной операции — 1465".
- В ответ российская армия нанесла удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины.
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"Вооруженные силы Российской Федерации продолжат нанесение массированных и групповых ударов в ответ на любые террористические атаки и провокации киевского режима. Удары будут наноситься исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины".
Украина получит все, что заслужила
26 мая, 08:00
Цели, пораженные российскими войсками
20 мая
- инфраструктура аэродрома Озерное в Житомирской области;
- склады боеприпасов, военно-технического имущества и ГСМ в Днепропетровской области.
21 мая
- пункт временной дислокации и склад ракетно-артиллерийского вооружения механизированной бригады ВСУ в Сумской области;
- пункт дислокации наемников в районе Святогорска в ДНР;
- склад боеприпасов оперативно-тактической группы "Харьков" в Харьковской области.
22 мая
- предприятие украинского оборонпрома — Павлоградский химический завод в Днепропетровской области;
- цех ремонта самолетов, инфраструктура военного аэродрома и радиолокационные станции ПВО в Криворожской и Николаевской областях;
- пункт временной дислокации наемников в Харьковской области;
- "Искандер М" уничтожил радиолокационную станцию AN/MPQ-65, машину боевого управления и две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot в районе населенного пункта Орджоникидзе в Днепропетровской области.
23 мая
- место разгрузки и склад контейнеров в порту Одесса — около 100 контейнеров с комплектующими для безэкипажных катеров и дронов, а также боеприпасами;
- инфраструктура и места подготовки ударных беспилотников на аэродромах Кисличеватая в Запорожской области и Канатово в Кировоградской области;
- склады боеприпасов тактической группы "Волчанск" в Харьковской области.
24 мая
- предприятие ВПК Украины, выпускающее ракетное оружие и ударные дроны;
- центр радиотехнической разведки и центр авиации СБУ в Киевской области;
- пункт временной дислокации отдельного центра специальных операций "Юг" в районе Черноморска в Одесской области;
- пункт временной дислокации 3-й штурмовой бригады "Азов"* в районе города Изюм в Харьковской области;
- позиция зенитного ракетного комплекса Patriot в Киевской области.
25 мая
- Житомирский ремонтный завод радиотехнического оборудования "Луч", СПЕЦОБОРОНМАШ — Житомирская область;
- завод "Рапид", Черниговский завод радиоприборов, Научно-производственная компания "Техавиаком" – Черниговская область;
- Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" – Сумская область;
- Красиловский агрегатный завод — Хмельницкая область;
- Павлоградский химический завод — Днепропетровская область;
- завод "Луч" научно-исследовательского центра "Проминь" – Тернопольская область;
- предприятие радиоэлектронной промышленности "НПП "Аэротехника-МТЛ", КБ "Луч" — Киевская область;
- Одесский авиационный завод;
- предприятие разработки и производства беспилотников "Девиро" — Днепропетровская область;
- авиационно-ремонтный завод "Чугуев" — Харьковская область;
- центры радио- и радиотехнической разведки в Киевской области;
- цеха по производству дронов, взрывчатых веществ и боеприпасов для ударных БПЛА в Сумской, Николаевской, Черниговской, Харьковской и Киевской областях;
- места производства и пункты управления беспилотниками на полевом аэродроме Гоголев в Киевской области;
- центры радиотехнической разведки и спутниковой связи в Киевской области;
- стоянка боевых катеров и цех по сборке безэкипажных катеров в Николаевской области;
- объекты инфраструктуры аэродрома Школьный в Одесской области и полевого аэродрома Вишневое в Харьковской области.
26 мая
- инфраструктура аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области;
- склады боеприпасов двух тяжелых механизированных бригад в Харьковской области и ДНР;
- пункт управления зенитного ракетного дивизиона С-300 и пункт временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ в Одесской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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