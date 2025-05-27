https://ria.ru/20250527/minoborony-2019292234.html

Россия нарастила удары по военным объектам ВСУ в ответ на массовые атаки

Россия нарастила удары по военным объектам ВСУ в ответ на массовые атаки - РИА Новости, 27.05.2025

Россия нарастила удары по военным объектам ВСУ в ответ на массовые атаки

Киев значительно усилил атаки на гражданские объекты в России, в ответ российские войска наносят удары исключительно по военным целям, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T11:41:00+03:00

2025-05-27T11:41:00+03:00

2025-05-27T17:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Киев значительно усилил атаки на гражданские объекты в России, в ответ российские войска наносят удары исключительно по военным целям, сообщило Минобороны.Основные заявления оборонного ведомства:"С 20:00 мск 20 мая по 08:00 27 мая дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожен и перехвачен 2331 ударный беспилотный летательный аппарат, в том числе вне зоны специальной военной операции — 1465"."Вооруженные силы Российской Федерации продолжат нанесение массированных и групповых ударов в ответ на любые террористические атаки и провокации киевского режима. Удары будут наноситься исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины".Цели, пораженные российскими войсками 20 мая21 мая 22 мая 23 мая 24 мая25 мая26 мая* Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019179349.html

https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html

https://ria.ru/20250524/evropa-2018727945.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Тузова

россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)