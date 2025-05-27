https://ria.ru/20250527/minkova-2019427205.html

Минькова осмотрела социальные объекты Апшеронского района на Кубани

Минькова осмотрела социальные объекты Апшеронского района на Кубани - РИА Новости, 27.05.2025

Минькова осмотрела социальные объекты Апшеронского района на Кубани

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова посетила одну из школ Апшеронского района и стройплощадку учреждения образования, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T19:02:00+03:00

2025-05-27T19:02:00+03:00

2025-05-27T19:02:00+03:00

краснодарский край

краснодарский край

апшеронский район

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова посетила одну из школ Апшеронского района и стройплощадку учреждения образования, сообщает пресс-служба администрации региона. "Сегодня рабочий день провела в Апшеронском районе. Побывала на стройплощадке детсада в станице Кубанской. Это долгожданный объект для жителей. Его должны были закончить еще в прошлом году, но подрядчик не выполнил обязательства. Учреждение готово наполовину, предстоит провести еще большой объем ремонтных работ", – сообщила журналистам Минькова. По ее словам, на данный момент определяют нового подрядчика. До конца года объект должен быть завершен. Вице-губернатор также посетила школу №13 в Хадыженске, где учатся почти 500 человек. "Учреждению необходим новый пищеблок и спортивное ядро. Поручила муниципалитету проработать этот вопрос, найти современное решение по строительству. Дети должны учиться в достойных условиях и получать качественное питание", – сообщила Минькова. В Хадыженске Минькова посмотрела и здание бывшего нефтяного техникума, которое уже много лет не используется. В 2023 году губернатор поручил начать реконструкцию помещения, чтобы разместить там школу, но возникли проблемы с проектом и качеством исполнения. Муниципалитету совместно с департаментом строительства Краснодарского края и региональным министерством образования и науки поручено проработать вопрос использования данного имущественного комплекса.

https://ria.ru/20250527/kondratev-2019425799.html

https://ria.ru/20250526/yurtaev-2019177175.html

краснодарский край

апшеронский район

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краснодарский край, апшеронский район