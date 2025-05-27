https://ria.ru/20250527/memorandum-2019348968.html

На Западе сделали неожиданное заявление о меморандуме по Украине

На Западе сделали неожиданное заявление о меморандуме по Украине - РИА Новости, 27.05.2025

На Западе сделали неожиданное заявление о меморандуме по Украине

Соединенным Штатам следует ответственно подойти к меморандуму по урегулированию на Украине, который готовит Россия, заявил профессор Хельсинкского университета... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T15:09:00+03:00

2025-05-27T15:09:00+03:00

2025-05-27T15:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

туомас малинен

дональд трамп

россия

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950726020_0:350:2936:2001_1920x0_80_0_0_6e848b580169dd81b7e14c0af8df13d9.jpg

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Соединенным Штатам следует ответственно подойти к меморандуму по урегулированию на Украине, который готовит Россия, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Я искренне надеюсь, что администрация президента США Дональда Трампа со всей серьезностью отнесется к меморандуму о прекращении конфликта на Украине, который готовит Кремль", — написал он.Малинен также отметил, что США не вправе диктовать условия мира, а могут только поспособствовать ему либо препятствовать.На прошлой неделе в понедельник вечером президент Владимир Путин и глава Белого дома более двух часов беседовали по телефону. Как сообщил российский лидер по итогам переговоров, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.В свою очередь, американский президент после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, так как есть шанс урегулировать конфликт.По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, меморандум по Украине будет содержать принципы и сроки урегулирования. Она добавила, что документ передадут украинской стороне, как только его подготовят. Россия рассчитывает, что Киев направит свои наработки по меморандуму одновременно с Москвой.

https://ria.ru/20250527/es-2019309659.html

https://ria.ru/20250527/merts-2019257888.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, туомас малинен, дональд трамп, россия, сша