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На Западе сделали неожиданное заявление о меморандуме по Украине - РИА Новости, 27.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:09 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/memorandum-2019348968.html
На Западе сделали неожиданное заявление о меморандуме по Украине
На Западе сделали неожиданное заявление о меморандуме по Украине - РИА Новости, 27.05.2025
На Западе сделали неожиданное заявление о меморандуме по Украине
Соединенным Штатам следует ответственно подойти к меморандуму по урегулированию на Украине, который готовит Россия, заявил профессор Хельсинкского университета... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T15:09:00+03:00
2025-05-27T15:09:00+03:00
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туомас малинен
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Соединенным Штатам следует ответственно подойти к меморандуму по урегулированию на Украине, который готовит Россия, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Я искренне надеюсь, что администрация президента США Дональда Трампа со всей серьезностью отнесется к меморандуму о прекращении конфликта на Украине, который готовит Кремль", — написал он.Малинен также отметил, что США не вправе диктовать условия мира, а могут только поспособствовать ему либо препятствовать.На прошлой неделе в понедельник вечером президент Владимир Путин и глава Белого дома более двух часов беседовали по телефону. Как сообщил российский лидер по итогам переговоров, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.В свою очередь, американский президент после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, так как есть шанс урегулировать конфликт.По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, меморандум по Украине будет содержать принципы и сроки урегулирования. Она добавила, что документ передадут украинской стороне, как только его подготовят. Россия рассчитывает, что Киев направит свои наработки по меморандуму одновременно с Москвой.
https://ria.ru/20250527/es-2019309659.html
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в мире, украина, туомас малинен, дональд трамп, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Туомас Малинен, Дональд Трамп, Россия, США
На Западе сделали неожиданное заявление о меморандуме по Украине

Профессор Малинен: США должны серьезно отнестись к меморандуму по Украине

© AP PhotoУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© AP Photo
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Соединенным Штатам следует ответственно подойти к меморандуму по урегулированию на Украине, который готовит Россия, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
"Я искренне надеюсь, что администрация президента США Дональда Трампа со всей серьезностью отнесется к меморандуму о прекращении конфликта на Украине, который готовит Кремль", — написал он.
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Малинен также отметил, что США не вправе диктовать условия мира, а могут только поспособствовать ему либо препятствовать.
На прошлой неделе в понедельник вечером президент Владимир Путин и глава Белого дома более двух часов беседовали по телефону. Как сообщил российский лидер по итогам переговоров, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.
В свою очередь, американский президент после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, так как есть шанс урегулировать конфликт.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, меморандум по Украине будет содержать принципы и сроки урегулирования. Она добавила, что документ передадут украинской стороне, как только его подготовят. Россия рассчитывает, что Киев направит свои наработки по меморандуму одновременно с Москвой.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаТуомас МалиненДональд ТрампРоссияСША
 
 
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