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Медведев ответил на высказывание Трампа об игре России с огнем - РИА Новости, 27.05.2025
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21:30 27.05.2025 (обновлено: 23:53 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/medvedev-2019442538.html
Медведев ответил на высказывание Трампа об игре России с огнем
Медведев ответил на высказывание Трампа об игре России с огнем - РИА Новости, 27.05.2025
Медведев ответил на высказывание Трампа об игре России с огнем
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале заявление президента США Дональда Трампа о том, что Москва "играет с... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T21:30:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале заявление президента США Дональда Трампа о том, что Москва "играет с огнем"."Что касается слов Трампа о том, что (президент России Владимир. — Прим. ред.) "играет с огнем" и "действительно плохие вещи" происходят с Россией. Я знаю только одну действительно плохую вещь — это Третья мировая война. Надеюсь, Трамп это понимает!" — написал он.Ранее во вторник глава Белого дома резко высказался в адрес Москвы, заявив, что "если бы не он, то с Россией уже бы произошло много очень плохих вещей". Позднее официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс призвал не рассматривать эти слова как разочарование американского президента, назвав его человеком, который "руководит мирными усилиями в стольких разных регионах".Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, подобные заявления Трампа могут быть связаны с эмоциональной перегрузкой, характерной для всех участников переговорного процесса. Россия, подчеркнул он, принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности государства.
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в мире, россия, сша, дональд трамп, дмитрий медведев, государственный департамент сша
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Государственный департамент США
Медведев ответил на высказывание Трампа об игре России с огнем

Медведев ответил на высказывание Трампа о России словами о Третьей мировой войне

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале заявление президента США Дональда Трампа о том, что Москва "играет с огнем".
"Что касается слов Трампа о том, что (президент России Владимир. — Прим. ред.) "играет с огнем" и "действительно плохие вещи" происходят с Россией. Я знаю только одну действительно плохую вещь — это Третья мировая война. Надеюсь, Трамп это понимает!" — написал он.
Ранее во вторник глава Белого дома резко высказался в адрес Москвы, заявив, что "если бы не он, то с Россией уже бы произошло много очень плохих вещей". Позднее официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс призвал не рассматривать эти слова как разочарование американского президента, назвав его человеком, который "руководит мирными усилиями в стольких разных регионах".
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, подобные заявления Трампа могут быть связаны с эмоциональной перегрузкой, характерной для всех участников переговорного процесса. Россия, подчеркнул он, принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности государства.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
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