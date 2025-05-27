https://ria.ru/20250527/medvedev-2019442538.html
Медведев ответил на высказывание Трампа об игре России с огнем
Медведев ответил на высказывание Трампа об игре России с огнем - РИА Новости, 27.05.2025
Медведев ответил на высказывание Трампа об игре России с огнем
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале заявление президента США Дональда Трампа о том, что Москва "играет с... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T21:30:00+03:00
2025-05-27T21:30:00+03:00
2025-05-27T23:53:00+03:00
в мире
россия
сша
дональд трамп
дмитрий медведев
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале заявление президента США Дональда Трампа о том, что Москва "играет с огнем"."Что касается слов Трампа о том, что (президент России Владимир. — Прим. ред.) "играет с огнем" и "действительно плохие вещи" происходят с Россией. Я знаю только одну действительно плохую вещь — это Третья мировая война. Надеюсь, Трамп это понимает!" — написал он.Ранее во вторник глава Белого дома резко высказался в адрес Москвы, заявив, что "если бы не он, то с Россией уже бы произошло много очень плохих вещей". Позднее официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс призвал не рассматривать эти слова как разочарование американского президента, назвав его человеком, который "руководит мирными усилиями в стольких разных регионах".Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, подобные заявления Трампа могут быть связаны с эмоциональной перегрузкой, характерной для всех участников переговорного процесса. Россия, подчеркнул он, принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности государства.
https://ria.ru/20250525/ukraina-2018994019.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_6da4d019d5ffb3434afa6cc31ba87b67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, дональд трамп, дмитрий медведев, государственный департамент сша
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Государственный департамент США
Медведев ответил на высказывание Трампа об игре России с огнем
Медведев ответил на высказывание Трампа о России словами о Третьей мировой войне