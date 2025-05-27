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Медведев ответил на высказывание Трампа об игре России с огнем

Медведев ответил на высказывание Трампа об игре России с огнем - РИА Новости, 27.05.2025

Медведев ответил на высказывание Трампа об игре России с огнем

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале заявление президента США Дональда Трампа о том, что Москва "играет с... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T21:30:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале заявление президента США Дональда Трампа о том, что Москва "играет с огнем"."Что касается слов Трампа о том, что (президент России Владимир. — Прим. ред.) "играет с огнем" и "действительно плохие вещи" происходят с Россией. Я знаю только одну действительно плохую вещь — это Третья мировая война. Надеюсь, Трамп это понимает!" — написал он.Ранее во вторник глава Белого дома резко высказался в адрес Москвы, заявив, что "если бы не он, то с Россией уже бы произошло много очень плохих вещей". Позднее официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс призвал не рассматривать эти слова как разочарование американского президента, назвав его человеком, который "руководит мирными усилиями в стольких разных регионах".Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, подобные заявления Трампа могут быть связаны с эмоциональной перегрузкой, характерной для всех участников переговорного процесса. Россия, подчеркнул он, принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности государства.

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в мире, россия, сша, дональд трамп, дмитрий медведев, государственный департамент сша