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В Госдуму внесут проект о праве медработников на жилье по соцнайму - РИА Новости, 27.05.2025
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01:15 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/mediki-2019234860.html
В Госдуму внесут проект о праве медработников на жилье по соцнайму
В Госдуму внесут проект о праве медработников на жилье по соцнайму - РИА Новости, 27.05.2025
В Госдуму внесут проект о праве медработников на жилье по соцнайму
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в ГД законопроект, которым предлагается дать врачам, медсестрам и фармацевтам, признанным... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T01:15:00+03:00
2025-05-27T01:15:00+03:00
общество
сергей миронов
яна лантратова
госдума рф
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в ГД законопроект, которым предлагается дать врачам, медсестрам и фармацевтам, признанным нуждающимися в жилье, право на его получение по договорам социального найма или из специализированного жилищного фонда, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник. "Законопроектом предлагается установить дополнительные гарантии для медицинских и фармацевтических работников, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. В частности, закрепить за ними право на получение, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального найма и на получение жилых помещений специализированного жилищного фонда", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что законопроект направлен на поддержку медицинских и фармацевтических работников. Он отметил, что педагоги уже имеют эту льготу, а в медицинской среде отсутствие такой возможности создает большое напряжение. "Люди, которые работают в сложных условиях, ежедневно борются за жизнь и здоровье своих пациентов, и при этом часто вынуждены ютиться в съемных комнатах или небольших квартирах. Нередко они живут в нечеловеческих условиях, это напрямую влияет на качество работы, и вкупе с низкими зарплатами приводит к острой нехватке кадров", - сказал лидер партии. Политик уточнил, что в настоящее время в России не хватает около 26 тысяч врачей, 50 тысяч среднего медперсонала, а решение проблемы при нынешнем социальном обеспечении и темпах повышения зарплаты займет десятилетия. Выход из сложившейся ситуации, указал он, может быть один: нужно повышать зарплаты и обеспечивать медиков жильем. Миронов также напомнил о другой инициативе партии "Справедливая Россия - За правду" – предложении запустить программу обеспечения медработников государственной системы здравоохранения бесплатным жильем с возможностью его приватизации через пять лет после начала работы. Он уточнил, что схожая программа неплохо себя зарекомендовала в некоторых регионах России, и это уже привело к снижению дефицита медицинских кадров. Лантратова, комментируя инициативу, сообщила РИА Новости, что законопроект дает право медицинским работникам на внеочередное получение жилья, что сделает работу в государственных и муниципальных медицинских учреждениях более привлекательной. По мнению депутата, это особенно важно для сельских территорий и малых городов, где дефицит кадров ощущается сильнее всего. "Когда человек знает, что ему предоставят достойное жилье, он с большей готовностью отправится туда, где нужна его помощь. Принятие этого законопроекта - это шаг навстречу тем, кто ежедневно стоит на страже нашего здоровья. Уверена, что поддержка медиков должна выражаться не только словами, но и реальными делами. Помогая им, мы помогаем всей системе здравоохранения и, конечно же, нашим гражданам", - заключила она.
https://ria.ru/20250415/gosduma-2011275727.html
https://ria.ru/20250522/gd-2018399847.html
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общество, сергей миронов, яна лантратова, госдума рф
Общество, Сергей Миронов, Яна Лантратова, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект о праве медработников на жилье по соцнайму

Фракция СРЗП предложила дать медикам право на жилье по соцнайму

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в ГД законопроект, которым предлагается дать врачам, медсестрам и фармацевтам, признанным нуждающимися в жилье, право на его получение по договорам социального найма или из специализированного жилищного фонда, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник.
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"Законопроектом предлагается установить дополнительные гарантии для медицинских и фармацевтических работников, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. В частности, закрепить за ними право на получение, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального найма и на получение жилых помещений специализированного жилищного фонда", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что законопроект направлен на поддержку медицинских и фармацевтических работников. Он отметил, что педагоги уже имеют эту льготу, а в медицинской среде отсутствие такой возможности создает большое напряжение.
"Люди, которые работают в сложных условиях, ежедневно борются за жизнь и здоровье своих пациентов, и при этом часто вынуждены ютиться в съемных комнатах или небольших квартирах. Нередко они живут в нечеловеческих условиях, это напрямую влияет на качество работы, и вкупе с низкими зарплатами приводит к острой нехватке кадров", - сказал лидер партии.
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Политик уточнил, что в настоящее время в России не хватает около 26 тысяч врачей, 50 тысяч среднего медперсонала, а решение проблемы при нынешнем социальном обеспечении и темпах повышения зарплаты займет десятилетия. Выход из сложившейся ситуации, указал он, может быть один: нужно повышать зарплаты и обеспечивать медиков жильем.
Миронов также напомнил о другой инициативе партии "Справедливая Россия - За правду" – предложении запустить программу обеспечения медработников государственной системы здравоохранения бесплатным жильем с возможностью его приватизации через пять лет после начала работы. Он уточнил, что схожая программа неплохо себя зарекомендовала в некоторых регионах России, и это уже привело к снижению дефицита медицинских кадров.
Лантратова, комментируя инициативу, сообщила РИА Новости, что законопроект дает право медицинским работникам на внеочередное получение жилья, что сделает работу в государственных и муниципальных медицинских учреждениях более привлекательной. По мнению депутата, это особенно важно для сельских территорий и малых городов, где дефицит кадров ощущается сильнее всего.
"Когда человек знает, что ему предоставят достойное жилье, он с большей готовностью отправится туда, где нужна его помощь. Принятие этого законопроекта - это шаг навстречу тем, кто ежедневно стоит на страже нашего здоровья. Уверена, что поддержка медиков должна выражаться не только словами, но и реальными делами. Помогая им, мы помогаем всей системе здравоохранения и, конечно же, нашим гражданам", - заключила она.
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