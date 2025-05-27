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Матушкин: в Тамбовской областной думе наградили юных художников - РИА Новости, 27.05.2025
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Тамбовская область
 
15:17 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/matushkin-2019352784.html
Матушкин: в Тамбовской областной думе наградили юных художников
Матушкин: в Тамбовской областной думе наградили юных художников - РИА Новости, 27.05.2025
Матушкин: в Тамбовской областной думе наградили юных художников
В Тамбовской областной думе прошла церемония награждения победителей конкурса детских рисунков "Великой Победе посвящается", сообщает пресс-служба регионального РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T15:17:00+03:00
2025-05-27T15:17:00+03:00
тамбовская область
тамбовская область
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В Тамбовской областной думе прошла церемония награждения победителей конкурса детских рисунков "Великой Победе посвящается", сообщает пресс-служба регионального парламента. В торжественном мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов и председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин. Они поздравили победителей и финалистов с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, вручили детям благодарственные письма и подарки. "От всей души хочу поблагодарить ребят за участие в конкурсе, который посвящен великому празднику — Дню Победы, а также педагогов и родителей за поддержку детей. Наши дети очень талантливы, и по их рисункам мы видим, как важна для них тема Великой Отечественной войны, с какой любовью они создавали свои работы", — приводит пресс-служба слова Матушкина. Тамбовская областная дума объявила конкурс, приуроченный к 80-летию Победы, в марте. По словам Матушкина, главная цель творческого соревнования — формирование у юных тамбовчан уважительного отношения к отечественной истории, сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны. Также конкурс направлен на патриотическое воспитание детей и подростков, содействие в реализации творческих способностей. "В региональный парламент поступило более 180 работ из всех уголков области от учащихся художественных школ, общеобразовательных организаций. Сюжеты, которые дети отразили на бумаге, были очень разными, но их объединило главное — уважение к великому подвигу нашего народа, совершенному на фронте и в тылу во имя Победы", — подчеркнул Матушкин. Поступившие на конкурс работы оценивала экспертная комиссия, в которую вошли преподаватели художественных школ и кафедры дизайна Тамбовского государственного технического университета. В финальный этап в разных возрастных категориях было отобрано 58 работ юных художников, 13 из них стали победителями конкурса. Их рисунки будут направлены в Москву.
https://ria.ru/20250516/matushkin-2017406008.html
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тамбовская область, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
Тамбовская область, Тамбовская область, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)
Матушкин: в Тамбовской областной думе наградили юных художников

Матушкин: в Тамбовской облдуме наградили победителей конкурса детских рисунков

© Фото предоставлено пресс-службой Тамбовской областной думыПредседатель Тамбовского парламента Евгений Матушкин
Председатель Тамбовского парламента Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Тамбовской областной думы
Председатель Тамбовского парламента Евгений Матушкин
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В Тамбовской областной думе прошла церемония награждения победителей конкурса детских рисунков "Великой Победе посвящается", сообщает пресс-служба регионального парламента.
В торжественном мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов и председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин. Они поздравили победителей и финалистов с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, вручили детям благодарственные письма и подарки.
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"От всей души хочу поблагодарить ребят за участие в конкурсе, который посвящен великому празднику — Дню Победы, а также педагогов и родителей за поддержку детей. Наши дети очень талантливы, и по их рисункам мы видим, как важна для них тема Великой Отечественной войны, с какой любовью они создавали свои работы", — приводит пресс-служба слова Матушкина.
Тамбовская областная дума объявила конкурс, приуроченный к 80-летию Победы, в марте. По словам Матушкина, главная цель творческого соревнования — формирование у юных тамбовчан уважительного отношения к отечественной истории, сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны. Также конкурс направлен на патриотическое воспитание детей и подростков, содействие в реализации творческих способностей.
"В региональный парламент поступило более 180 работ из всех уголков области от учащихся художественных школ, общеобразовательных организаций. Сюжеты, которые дети отразили на бумаге, были очень разными, но их объединило главное — уважение к великому подвигу нашего народа, совершенному на фронте и в тылу во имя Победы", — подчеркнул Матушкин.
Поступившие на конкурс работы оценивала экспертная комиссия, в которую вошли преподаватели художественных школ и кафедры дизайна Тамбовского государственного технического университета.
В финальный этап в разных возрастных категориях было отобрано 58 работ юных художников, 13 из них стали победителями конкурса. Их рисунки будут направлены в Москву.
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