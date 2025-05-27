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В Красноярском крае спасли двух лосят от лесного пожара - РИА Новости, 27.05.2025
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Хорошие новости
 
09:13 27.05.2025 (обновлено: 12:14 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/losjata-2019256107.html
В Красноярском крае спасли двух лосят от лесного пожара
В Красноярском крае спасли двух лосят от лесного пожара - РИА Новости, 27.05.2025
В Красноярском крае спасли двух лосят от лесного пожара
В Красноярском крае спасли от лесного пожара двух маленьких лосят, сообщил краевой Лесопожарный центр. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T09:13:00+03:00
2025-05-27T12:14:00+03:00
хорошие новости
красноярский край
сухобузимский район
природные пожары в россии
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КРАСНОЯРСК, 27 мая — РИА Новости. В Красноярском крае спасли от лесного пожара двух маленьких лосят, сообщил краевой Лесопожарный центр. Лесной пожар в Сухобузимском районе начался 18 мая. Туда оперативно выехала бригада, которую позже усилили четырьмя дополнительными группами специалистов и тяжелой техникой. Лес в этом районе смешанный, с множеством завалов из сухих сосен, что усложняло работы по тушению. В какой-то момент пожарные заметили в дыму копошение — оказалось, это двое лосят. "Буквально на руках добровольцы под прикрытием лесных пожарных вытащили лосят. Маленькие, слабенькие, они едва стояли на ногах. Такое ощущение, что вчера родились. Следом из леса выскочила лосиха. Но, ошалев еще больше, отступила. Пока мать собиралась с мыслями и пряталась в лесу, ее детки освоились и удобно расположились на поле. Смело давали себя погладить своим спасителям. Один в итоге улегся спать, а другой устроил догонялки с трактором", — говорится в сообщении. Пока шла ликвидация пожара, лосиха воспользовалась моментом и увела лосят с собой, добавили в Лесопожарном центре. Там отметили, что, по предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
https://ria.ru/20250314/los-2004911017.html
красноярский край
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красноярский край, сухобузимский район, природные пожары в россии
Хорошие новости, Красноярский край, Сухобузимский район, Природные пожары в России
В Красноярском крае спасли двух лосят от лесного пожара

В Красноярском крае добровольцы спасли двух новорожденных лосят из горящего леса

© Лесопожарный центр Красноярского края/TelegramОдин из двух спасенных от лесного пожара лосят
Один из двух спасенных от лесного пожара лосят - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Лесопожарный центр Красноярского края/Telegram
Один из двух спасенных от лесного пожара лосят
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КРАСНОЯРСК, 27 мая — РИА Новости. В Красноярском крае спасли от лесного пожара двух маленьких лосят, сообщил краевой Лесопожарный центр.
Лесной пожар в Сухобузимском районе начался 18 мая. Туда оперативно выехала бригада, которую позже усилили четырьмя дополнительными группами специалистов и тяжелой техникой. Лес в этом районе смешанный, с множеством завалов из сухих сосен, что усложняло работы по тушению. В какой-то момент пожарные заметили в дыму копошение — оказалось, это двое лосят.
© Лесопожарный центр Красноярского края/TelegramЛесной пожар в Красноярском крае
Лесной пожар в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Лесопожарный центр Красноярского края/Telegram
Лесной пожар в Красноярском крае
"Буквально на руках добровольцы под прикрытием лесных пожарных вытащили лосят. Маленькие, слабенькие, они едва стояли на ногах. Такое ощущение, что вчера родились. Следом из леса выскочила лосиха. Но, ошалев еще больше, отступила. Пока мать собиралась с мыслями и пряталась в лесу, ее детки освоились и удобно расположились на поле. Смело давали себя погладить своим спасителям. Один в итоге улегся спать, а другой устроил догонялки с трактором", — говорится в сообщении.
Пока шла ликвидация пожара, лосиха воспользовалась моментом и увела лосят с собой, добавили в Лесопожарном центре. Там отметили, что, по предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
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Хорошие новостиКрасноярский крайСухобузимский районПриродные пожары в России
 
 
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