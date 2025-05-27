https://ria.ru/20250527/losjata-2019256107.html

В Красноярском крае спасли двух лосят от лесного пожара

В Красноярском крае спасли двух лосят от лесного пожара - РИА Новости, 27.05.2025

В Красноярском крае спасли двух лосят от лесного пожара

В Красноярском крае спасли от лесного пожара двух маленьких лосят, сообщил краевой Лесопожарный центр. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T09:13:00+03:00

2025-05-27T09:13:00+03:00

2025-05-27T12:14:00+03:00

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природные пожары в россии

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КРАСНОЯРСК, 27 мая — РИА Новости. В Красноярском крае спасли от лесного пожара двух маленьких лосят, сообщил краевой Лесопожарный центр. Лесной пожар в Сухобузимском районе начался 18 мая. Туда оперативно выехала бригада, которую позже усилили четырьмя дополнительными группами специалистов и тяжелой техникой. Лес в этом районе смешанный, с множеством завалов из сухих сосен, что усложняло работы по тушению. В какой-то момент пожарные заметили в дыму копошение — оказалось, это двое лосят. "Буквально на руках добровольцы под прикрытием лесных пожарных вытащили лосят. Маленькие, слабенькие, они едва стояли на ногах. Такое ощущение, что вчера родились. Следом из леса выскочила лосиха. Но, ошалев еще больше, отступила. Пока мать собиралась с мыслями и пряталась в лесу, ее детки освоились и удобно расположились на поле. Смело давали себя погладить своим спасителям. Один в итоге улегся спать, а другой устроил догонялки с трактором", — говорится в сообщении. Пока шла ликвидация пожара, лосиха воспользовалась моментом и увела лосят с собой, добавили в Лесопожарном центре. Там отметили, что, по предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

https://ria.ru/20250314/los-2004911017.html

красноярский край

сухобузимский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

красноярский край, сухобузимский район, природные пожары в россии