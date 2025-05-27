https://ria.ru/20250527/lnr-2019254362.html

Военный эксперт рассказал о продвижении российской армии в ЛНР

Военный эксперт рассказал о продвижении российской армии в ЛНР - РИА Новости, 27.05.2025

Военный эксперт рассказал о продвижении российской армии в ЛНР

Российская армия заняла новые позиции возле села Петровское в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T08:20:00+03:00

2025-05-27T08:20:00+03:00

2025-05-27T08:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

украина

андрей марочко

безопасность

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ЛУГАНСК, 27 мая – РИА Новости. Российская армия заняла новые позиции возле села Петровское в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В районе Петровского (украинское название - Грековка) наши войска продвинулись до 800 метров в глубину обороны противника на участке фронта шириной более 2 км. В ходе продвижения армия РФ заняла три лесополосы, новые рубежи и позиции, а также уничтожила два опорных пункта ВФУ (Вооруженных формирований Украины)", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что противник всеми силами старается удержать стратегическую высоту северо-восточнее от населенного пункта, перебрасывая в данный район дополнительные силы и средства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

луганская народная республика, россия, украина, андрей марочко, безопасность