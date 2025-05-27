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Военный эксперт рассказал о продвижении российской армии в ЛНР - РИА Новости, 27.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:20 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/lnr-2019254362.html
Военный эксперт рассказал о продвижении российской армии в ЛНР
Военный эксперт рассказал о продвижении российской армии в ЛНР - РИА Новости, 27.05.2025
Военный эксперт рассказал о продвижении российской армии в ЛНР
Российская армия заняла новые позиции возле села Петровское в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T08:20:00+03:00
2025-05-27T08:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
украина
андрей марочко
безопасность
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ЛУГАНСК, 27 мая – РИА Новости. Российская армия заняла новые позиции возле села Петровское в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В районе Петровского (украинское название - Грековка) наши войска продвинулись до 800 метров в глубину обороны противника на участке фронта шириной более 2 км. В ходе продвижения армия РФ заняла три лесополосы, новые рубежи и позиции, а также уничтожила два опорных пункта ВФУ (Вооруженных формирований Украины)", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что противник всеми силами старается удержать стратегическую высоту северо-восточнее от населенного пункта, перебрасывая в данный район дополнительные силы и средства.
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луганская народная республика, россия, украина, андрей марочко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Андрей Марочко, Безопасность
Военный эксперт рассказал о продвижении российской армии в ЛНР

Марочко: российская армия заняла новые позиции возле села Петровское в ЛНР

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкРоссийские бойцы в зоне специальной военной операции
Российские бойцы в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
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Российские бойцы в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 мая – РИА Новости. Российская армия заняла новые позиции возле села Петровское в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В районе Петровского (украинское название - Грековка) наши войска продвинулись до 800 метров в глубину обороны противника на участке фронта шириной более 2 км. В ходе продвижения армия РФ заняла три лесополосы, новые рубежи и позиции, а также уничтожила два опорных пункта ВФУ (Вооруженных формирований Украины)", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
Марочко добавил, что противник всеми силами старается удержать стратегическую высоту северо-восточнее от населенного пункта, перебрасывая в данный район дополнительные силы и средства.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаАндрей МарочкоБезопасность
 
 
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