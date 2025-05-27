https://ria.ru/20250527/lnr-2019254362.html
Военный эксперт рассказал о продвижении российской армии в ЛНР
Военный эксперт рассказал о продвижении российской армии в ЛНР - РИА Новости, 27.05.2025
Военный эксперт рассказал о продвижении российской армии в ЛНР
Российская армия заняла новые позиции возле села Петровское в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T08:20:00+03:00
2025-05-27T08:20:00+03:00
2025-05-27T08:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
украина
андрей марочко
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825213865_306:497:3062:2048_1920x0_80_0_0_1b1d559a28ef80dfcd1cdd88319c7d36.jpg
ЛУГАНСК, 27 мая – РИА Новости. Российская армия заняла новые позиции возле села Петровское в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В районе Петровского (украинское название - Грековка) наши войска продвинулись до 800 метров в глубину обороны противника на участке фронта шириной более 2 км. В ходе продвижения армия РФ заняла три лесополосы, новые рубежи и позиции, а также уничтожила два опорных пункта ВФУ (Вооруженных формирований Украины)", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что противник всеми силами старается удержать стратегическую высоту северо-восточнее от населенного пункта, перебрасывая в данный район дополнительные силы и средства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825213865_1177:644:3049:2048_1920x0_80_0_0_b521336583279bc7389839252176c0bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, россия, украина, андрей марочко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Андрей Марочко, Безопасность
Военный эксперт рассказал о продвижении российской армии в ЛНР
Марочко: российская армия заняла новые позиции возле села Петровское в ЛНР