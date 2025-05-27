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В Липецке объявили угрозу атаки беспилотников
В Липецке объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 27.05.2025
В Липецке объявили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Липецка и Липецкого муниципального округа, сообщает главное управление МЧС РФ по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T01:08:00+03:00
2025-05-27T01:08:00+03:00
2025-05-27T01:08:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Липецка и Липецкого муниципального округа, сообщает главное управление МЧС РФ по региону в Telegram-канале. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Липецка и Липецкого МО", - говорится в сообщении ведомства.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Липецк, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Липецке объявили угрозу атаки беспилотников
В Липецке и Липецком муниципальном округе объявили угрозу атаки беспилотников