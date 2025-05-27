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Ликсутов: производители привлекли более 330 млн рублей при поддержке Москвы - РИА Новости, 27.05.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:10 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/liksutov-2019299456.html
Ликсутов: производители привлекли более 330 млн рублей при поддержке Москвы
Ликсутов: производители привлекли более 330 млн рублей при поддержке Москвы - РИА Новости, 27.05.2025
Ликсутов: производители привлекли более 330 млн рублей при поддержке Москвы
Свыше 330 миллионов рублей на модернизацию производств привлекли производители при поддержке Москвы, компании заключили договоры лизинга промышленной техники с... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T12:10:00+03:00
2025-05-27T12:10:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
максим ликсутов
анатолий гарбузов
москва
поддержка бизнеса
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Свыше 330 миллионов рублей на модернизацию производств привлекли производители при поддержке Москвы, компании заключили договоры лизинга промышленной техники с помощью столичного фонда поддержки промышленности и предпринимательства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина в столице действует широкий спектр мер поддержки промышленности, которые помогают обеспечивать устойчивое экономическое развитие. Например, Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства компенсирует часть маржи лизинговой компании в размере ключевой ставки ЦБ РФ. Этой мерой поддержки с начала 2025 года воспользовались семь производителей высокотехнологичной продукции", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Так, московская компания "Вентиляционный Завод "Гипервент" с помощью поддержки столицы приобрела гидравлический пресс для гибки сложных заготовок и мощный станок лазерной резки. По словам генерального директора компании Алексея Чернецова, новое оборудование позволит предприятию увеличить выпуск противопожарных клапанов и вентиляционного оборудования. Благодаря поддержке Москвы компания оформила договор лизинга и купила современное качественное оборудование на наиболее выгодных условиях.Столичный разработчик радиоэлектроники "Завод Протон" оснастил производство оборудованием для изготовления печатных плат. Применение нового оборудования позволит сократить цикл изготовления и улучшить качество выпуска односторонних, двусторонних и многослойных печатных плат.При помощи города обновили оборудование московский производитель готовых блюд "Смарт Фуд Солюшнз", предприятие по выпуску картонной упаковки для продуктов питания лекарств и косметики – компания "Московский центр упаковки", разработчик инженерных решений для дорожно-транспортного строительства и безопасности дорожного движения "АИР Магистраль", разработчик и производитель инновационных отделочных материалов с 3D-изображениями – компания "ЗД Стайл"."При заключении договоров лизинга Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства компенсирует ключевую ставку Банка России, на момент подачи заявки, из разницы стоимости договора финансовой аренды (лизинга) и стоимости договоров купли-продажи. Участвовать в программе могут предприятия, которые модернизируют или осваивают выпуск новой продукции", – отметил министр правительства Москвы, глава ДИПП Анатолий Гарбузов.Он добавил, что по условиям поддержки компания должна использовать и впоследствии выкупить оборудование, которое приобретено по договору лизинга.Размер поддержки будет зависеть от процентной ставки по договору лизинга и составит не больше 300 миллионов рублей за три года при приобретении отечественного оборудования и не больше 100 миллионов – за покупку зарубежного.Генеральный директор Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства Сергей Чумичев подчеркнул, что, если учитывать высокие темпы технического перевооружения московских предприятий, то получение поддержки по договорам лизинга от фонда позволяет компаниям сохранять ритмичность выпуска высокотехнологичной продукции и оставаться конкурентоспособными не только на российском, но и на мировом рынке.Также в рамках программы льготного кредитования с 2022 года фонд компенсирует столичным предприятиям часть процентной ставки по инвестиционным кредитам, привлеченным на развитие производства.В 2025 году изменились условия промышленного кредитования в Москве. Максимальный размер льготного инвестиционного кредита увеличили с 3 до 5 миллиардов рублей, а срок льготного кредитования — с трех до пяти лет. При этом компенсация ставки по льготным инвестиционным кредитом составит 50% от ключевой ставки, установленной ЦБ РФ.
https://ria.ru/20250527/moskva-2019268734.html
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максим ликсутов , анатолий гарбузов, москва, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Москва, Поддержка бизнеса
Ликсутов: производители привлекли более 330 млн рублей при поддержке Москвы

Ликсутов: предприятия привлекли более 330 млн рублей при поддержке столицы

© Фото предоставлено пресс-службой ДИППЛиксутов: производители привлекли более 330 млн рублей при поддержке Москвы
Ликсутов: производители привлекли более 330 млн рублей при поддержке Москвы - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Свыше 330 миллионов рублей на модернизацию производств привлекли производители при поддержке Москвы, компании заключили договоры лизинга промышленной техники с помощью столичного фонда поддержки промышленности и предпринимательства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина в столице действует широкий спектр мер поддержки промышленности, которые помогают обеспечивать устойчивое экономическое развитие. Например, Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства компенсирует часть маржи лизинговой компании в размере ключевой ставки ЦБ РФ. Этой мерой поддержки с начала 2025 года воспользовались семь производителей высокотехнологичной продукции", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
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Так, московская компания "Вентиляционный Завод "Гипервент" с помощью поддержки столицы приобрела гидравлический пресс для гибки сложных заготовок и мощный станок лазерной резки. По словам генерального директора компании Алексея Чернецова, новое оборудование позволит предприятию увеличить выпуск противопожарных клапанов и вентиляционного оборудования. Благодаря поддержке Москвы компания оформила договор лизинга и купила современное качественное оборудование на наиболее выгодных условиях.
Столичный разработчик радиоэлектроники "Завод Протон" оснастил производство оборудованием для изготовления печатных плат. Применение нового оборудования позволит сократить цикл изготовления и улучшить качество выпуска односторонних, двусторонних и многослойных печатных плат.
При помощи города обновили оборудование московский производитель готовых блюд "Смарт Фуд Солюшнз", предприятие по выпуску картонной упаковки для продуктов питания лекарств и косметики – компания "Московский центр упаковки", разработчик инженерных решений для дорожно-транспортного строительства и безопасности дорожного движения "АИР Магистраль", разработчик и производитель инновационных отделочных материалов с 3D-изображениями – компания "ЗД Стайл".
"При заключении договоров лизинга Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства компенсирует ключевую ставку Банка России, на момент подачи заявки, из разницы стоимости договора финансовой аренды (лизинга) и стоимости договоров купли-продажи. Участвовать в программе могут предприятия, которые модернизируют или осваивают выпуск новой продукции", – отметил министр правительства Москвы, глава ДИПП Анатолий Гарбузов.
Он добавил, что по условиям поддержки компания должна использовать и впоследствии выкупить оборудование, которое приобретено по договору лизинга.
Размер поддержки будет зависеть от процентной ставки по договору лизинга и составит не больше 300 миллионов рублей за три года при приобретении отечественного оборудования и не больше 100 миллионов – за покупку зарубежного.
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Генеральный директор Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства Сергей Чумичев подчеркнул, что, если учитывать высокие темпы технического перевооружения московских предприятий, то получение поддержки по договорам лизинга от фонда позволяет компаниям сохранять ритмичность выпуска высокотехнологичной продукции и оставаться конкурентоспособными не только на российском, но и на мировом рынке.
Также в рамках программы льготного кредитования с 2022 года фонд компенсирует столичным предприятиям часть процентной ставки по инвестиционным кредитам, привлеченным на развитие производства.
В 2025 году изменились условия промышленного кредитования в Москве. Максимальный размер льготного инвестиционного кредита увеличили с 3 до 5 миллиардов рублей, а срок льготного кредитования — с трех до пяти лет. При этом компенсация ставки по льготным инвестиционным кредитом составит 50% от ключевой ставки, установленной ЦБ РФ.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМаксим ЛиксутовАнатолий ГарбузовМоскваПоддержка бизнеса
 
 
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