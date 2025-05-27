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Лавров прокомментировал отмену США санкций против Сирии - РИА Новости, 27.05.2025
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14:38 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/lavrov-2019337541.html
Лавров прокомментировал отмену США санкций против Сирии
Лавров прокомментировал отмену США санкций против Сирии - РИА Новости, 27.05.2025
Лавров прокомментировал отмену США санкций против Сирии
Россия приветствует снятие США санкций с Сирии, потому что от них страдал не кто иной, как сирийский народ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:38:00+03:00
2025-05-27T14:38:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия приветствует снятие США санкций с Сирии, потому что от них страдал не кто иной, как сирийский народ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "То, что президент (США Дональд) Трамп осознал необходимость такого шага, мы приветствуем, потому что страдал не кто иной, как сирийский народ. Европа в своих благородных помыслах, когда увидела, что Америка отменила санкции, тоже вроде бы пошла по этому пути. Лучше поздно, чем никогда", - сказал Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Министр добавил, что санкции против Сирии всегда были шагом, который Москва осуждала и требовала прекращения. Он отметил, что они болезненно били по сирийскому народу. Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас по итогам заседания глав МИД ЕС сообщила о решении министров снять экономические санкции с Сирии, чтобы "помочь сирийскому народу восстановить новую и мирную Сирию". Это решение последовало за объявлением президента США Дональда Трампа, который в ходе ближневосточного турне также пообещал снять санкции с Дамаска. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода. Евросоюз, бойкотировавший много лет правительство экс-президента Башара Асада, ведет активный диалог с новыми сирийскими властями. В конце февраля Евросоюз начал отменять санкции против Сирии, сняв ряд ограничений в энергетическом, транспортном и банковском секторах. Также был снят запрет на ввоз в Сирию из стран союза предметов категории люкс для личного пользования. В ЕС тогда пообещали продолжить оценку других санкций и их возможную отмену.
https://ria.ru/20250524/rubio-2018793130.html
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сирия, сша, россия, сергей лавров, дональд трамп, башар асад, евросоюз, в мире
Сирия, США, Россия, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Башар Асад, Евросоюз, В мире
Лавров прокомментировал отмену США санкций против Сирии

Лавров: Россия приветствует снятие США санкций с Сирии

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия приветствует снятие США санкций с Сирии, потому что от них страдал не кто иной, как сирийский народ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"То, что президент (США Дональд) Трамп осознал необходимость такого шага, мы приветствуем, потому что страдал не кто иной, как сирийский народ. Европа в своих благородных помыслах, когда увидела, что Америка отменила санкции, тоже вроде бы пошла по этому пути. Лучше поздно, чем никогда", - сказал Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Рубио прокомментировал решение США приостановить санкции против Сирии
24 мая, 00:47
Министр добавил, что санкции против Сирии всегда были шагом, который Москва осуждала и требовала прекращения. Он отметил, что они болезненно били по сирийскому народу.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас по итогам заседания глав МИД ЕС сообщила о решении министров снять экономические санкции с Сирии, чтобы "помочь сирийскому народу восстановить новую и мирную Сирию". Это решение последовало за объявлением президента США Дональда Трампа, который в ходе ближневосточного турне также пообещал снять санкции с Дамаска.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
Евросоюз, бойкотировавший много лет правительство экс-президента Башара Асада, ведет активный диалог с новыми сирийскими властями. В конце февраля Евросоюз начал отменять санкции против Сирии, сняв ряд ограничений в энергетическом, транспортном и банковском секторах. Также был снят запрет на ввоз в Сирию из стран союза предметов категории люкс для личного пользования. В ЕС тогда пообещали продолжить оценку других санкций и их возможную отмену.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Евросоюз снял экономические санкции с Сирии
20 мая, 19:47
 
СирияСШАРоссияСергей ЛавровДональд ТрампБашар АсадЕвросоюзВ мире
 
 
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