https://ria.ru/20250527/lavrov-2019329224.html

Европа не сможет продолжать войну на Украине, заявил Лавров

Европа не сможет продолжать войну на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 27.05.2025

Европа не сможет продолжать войну на Украине, заявил Лавров

Европейские "ястребы" понимают, что у них не хватит сил для продолжения войны, они боятся, что США "махнут на них рукой", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T14:07:00+03:00

2025-05-27T14:07:00+03:00

2025-05-27T14:07:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Европейские "ястребы" понимают, что у них не хватит сил для продолжения войны, они боятся, что США "махнут на них рукой", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "У самих у них, у европейских ястребов, которых возглавляет Франция, Британия, Германия и еще Польша там рядом, что у самих у них не хватит сил для продолжения этой войны, и они очень боятся... что Соединенные Штаты "махнут на них рукой" и скажут, вы эту кашу заварили вместе с (экс-президентом США Джозефом - ред.) Байденом, вы ее и давайте, преодолеваете", - заявил Лавров. По словам главы МИД РФ, президент Трамп заявил, что это не его война, и он заинтересован в том, чтобы переговоры между Россией и Украиной продолжались. Это была их совместная инициатива с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html

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россия, украина, сша, сергей лавров, владимир путин, в мире