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Европа не сможет продолжать войну на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 27.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/lavrov-2019329224.html
Европа не сможет продолжать войну на Украине, заявил Лавров
Европа не сможет продолжать войну на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 27.05.2025
Европа не сможет продолжать войну на Украине, заявил Лавров
Европейские "ястребы" понимают, что у них не хватит сил для продолжения войны, они боятся, что США "махнут на них рукой", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:07:00+03:00
2025-05-27T14:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
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сергей лавров
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Европейские "ястребы" понимают, что у них не хватит сил для продолжения войны, они боятся, что США "махнут на них рукой", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "У самих у них, у европейских ястребов, которых возглавляет Франция, Британия, Германия и еще Польша там рядом, что у самих у них не хватит сил для продолжения этой войны, и они очень боятся... что Соединенные Штаты "махнут на них рукой" и скажут, вы эту кашу заварили вместе с (экс-президентом США Джозефом - ред.) Байденом, вы ее и давайте, преодолеваете", - заявил Лавров. По словам главы МИД РФ, президент Трамп заявил, что это не его война, и он заинтересован в том, чтобы переговоры между Россией и Украиной продолжались. Это была их совместная инициатива с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html
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россия, украина, сша, сергей лавров, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Владимир Путин, В мире
Европа не сможет продолжать войну на Украине, заявил Лавров

Лавров: Европа не сможет вести войну на Украине и боится, что США махнут рукой

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Европейские "ястребы" понимают, что у них не хватит сил для продолжения войны, они боятся, что США "махнут на них рукой", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У самих у них, у европейских ястребов, которых возглавляет Франция, Британия, Германия и еще Польша там рядом, что у самих у них не хватит сил для продолжения этой войны, и они очень боятся... что Соединенные Штаты "махнут на них рукой" и скажут, вы эту кашу заварили вместе с (экс-президентом США Джозефом - ред.) Байденом, вы ее и давайте, преодолеваете", - заявил Лавров.
По словам главы МИД РФ, президент Трамп заявил, что это не его война, и он заинтересован в том, чтобы переговоры между Россией и Украиной продолжались. Это была их совместная инициатива с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнул Лавров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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26 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАСергей ЛавровВладимир ПутинВ мире
 
 
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