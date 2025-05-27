https://ria.ru/20250527/lavrov-2019329224.html
Европа не сможет продолжать войну на Украине, заявил Лавров
Европа не сможет продолжать войну на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 27.05.2025
Европа не сможет продолжать войну на Украине, заявил Лавров
Европейские "ястребы" понимают, что у них не хватит сил для продолжения войны, они боятся, что США "махнут на них рукой", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:07:00+03:00
2025-05-27T14:07:00+03:00
2025-05-27T14:07:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Европейские "ястребы" понимают, что у них не хватит сил для продолжения войны, они боятся, что США "махнут на них рукой", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "У самих у них, у европейских ястребов, которых возглавляет Франция, Британия, Германия и еще Польша там рядом, что у самих у них не хватит сил для продолжения этой войны, и они очень боятся... что Соединенные Штаты "махнут на них рукой" и скажут, вы эту кашу заварили вместе с (экс-президентом США Джозефом - ред.) Байденом, вы ее и давайте, преодолеваете", - заявил Лавров. По словам главы МИД РФ, президент Трамп заявил, что это не его война, и он заинтересован в том, чтобы переговоры между Россией и Украиной продолжались. Это была их совместная инициатива с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Владимир Путин, В мире
Европа не сможет продолжать войну на Украине, заявил Лавров
Лавров: Европа не сможет вести войну на Украине и боится, что США махнут рукой