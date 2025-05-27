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Пресс-конференция Лаврова после переговоров с главой МИД Турции. Трансляция
Пресс-конференция Лаврова после переговоров с главой МИД Турции. Трансляция - РИА Новости, 27.05.2025
Пресс-конференция Лаврова после переговоров с главой МИД Турции. Трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам переговоров с турецким коллегой Фиданом. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T12:59:00+03:00
2025-05-27T12:59:00+03:00
2025-05-27T12:59:00+03:00
турция
россия
сергей лавров
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Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам переговоров с турецким коллегой Фиданом.
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Пресс-конференция Лаврова по итогам переговоров с главой МИД Турции Фиданом
Пресс-конференция Лаврова по итогам переговоров с главой МИД Турции Фиданом
2025-05-27T12:59
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PT46M21S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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турция, россия, сергей лавров, видео
Турция, Россия, Сергей Лавров
Пресс-конференция Лаврова после переговоров с главой МИД Турции. Трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам переговоров с турецким коллегой Фиданом.
2025-05-27T12:59
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PT46M21S
Пресс-конференция Лаврова после переговоров с главой МИД Турции. Трансляция
Читать ria.ru в
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам переговоров с турецким коллегой Фиданом.