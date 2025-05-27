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Лавров проведет переговоры с замгенсека ООН 2 июня - РИА Новости, 27.05.2025
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10:18 27.05.2025 (обновлено: 10:35 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/lavrov-2019273448.html
Лавров проведет переговоры с замгенсека ООН 2 июня
Лавров проведет переговоры с замгенсека ООН 2 июня - РИА Новости, 27.05.2025
Лавров проведет переговоры с замгенсека ООН 2 июня
Глава МИД РФ Сергей Лавров 2 июня проведет переговоры с замгесека ООН Томасом Флетчером, где будут обсуждаться вопросы гуманитарных кризисов, в том числе и на... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T10:18:00+03:00
2025-05-27T10:35:00+03:00
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МАХАЧКАЛА, 27 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 2 июня проведет переговоры с замгесека ООН Томасом Флетчером, где будут обсуждаться вопросы гуманитарных кризисов, в том числе и на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Второго июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет находящегося в Москве заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, главу управления ООН по координации гуманитарных вопросов Томаса Флетчера. В ходе встречи планируется обсудить наиболее острые ситуации в зоне гуманитарных кризисов, включая, конечно, ближневосточные, в зоне палестино-израильского конфликта, в Сирии, Ливане, Судане, Йемене, Мьянме, Афганистане. Наконец, будут рассматриваться вопросы деятельности ООН на Украине, тематика, связанная с работой управления, в том числе в контексте комплексной реформы Организации Объединенных Наций", - заявила она в ходе брифинга.
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в мире, оон, россия, ближний восток, мария захарова, москва, сергей лавров
В мире, ООН, Россия, Ближний Восток, Мария Захарова, Москва, Сергей Лавров
Лавров проведет переговоры с замгенсека ООН 2 июня

Лавров обсудит с Флетчером гуманитарные кризисы в рамках встречи 2 июня

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 27 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 2 июня проведет переговоры с замгесека ООН Томасом Флетчером, где будут обсуждаться вопросы гуманитарных кризисов, в том числе и на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Второго июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет находящегося в Москве заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, главу управления ООН по координации гуманитарных вопросов Томаса Флетчера. В ходе встречи планируется обсудить наиболее острые ситуации в зоне гуманитарных кризисов, включая, конечно, ближневосточные, в зоне палестино-израильского конфликта, в Сирии, Ливане, Судане, Йемене, Мьянме, Афганистане. Наконец, будут рассматриваться вопросы деятельности ООН на Украине, тематика, связанная с работой управления, в том числе в контексте комплексной реформы Организации Объединенных Наций", - заявила она в ходе брифинга.
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В миреООНРоссияБлижний ВостокМария ЗахароваМоскваСергей Лавров
 
 
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