https://ria.ru/20250527/lavrov-2019273448.html

Лавров проведет переговоры с замгенсека ООН 2 июня

Лавров проведет переговоры с замгенсека ООН 2 июня - РИА Новости, 27.05.2025

Лавров проведет переговоры с замгенсека ООН 2 июня

Глава МИД РФ Сергей Лавров 2 июня проведет переговоры с замгесека ООН Томасом Флетчером, где будут обсуждаться вопросы гуманитарных кризисов, в том числе и на... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T10:18:00+03:00

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МАХАЧКАЛА, 27 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 2 июня проведет переговоры с замгесека ООН Томасом Флетчером, где будут обсуждаться вопросы гуманитарных кризисов, в том числе и на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Второго июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет находящегося в Москве заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, главу управления ООН по координации гуманитарных вопросов Томаса Флетчера. В ходе встречи планируется обсудить наиболее острые ситуации в зоне гуманитарных кризисов, включая, конечно, ближневосточные, в зоне палестино-израильского конфликта, в Сирии, Ливане, Судане, Йемене, Мьянме, Афганистане. Наконец, будут рассматриваться вопросы деятельности ООН на Украине, тематика, связанная с работой управления, в том числе в контексте комплексной реформы Организации Объединенных Наций", - заявила она в ходе брифинга.

https://ria.ru/20250527/polyanskiy-2019260368.html

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в мире, оон, россия, ближний восток, мария захарова, москва, сергей лавров