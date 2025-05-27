Загадочные мегаструктуры в галактике: ученые ломают голову
© Getty Images / FlashMovieСпиральная галактика
© Getty Images / FlashMovie
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости, Вадим Минеев. Несмотря на то, что еще в прошлом веке человечество открыло себе дорогу в космос, о Вселенной мы до сих пор знаем очень мало. Она постоянно преподносит ученым тайны. Одной из таких загадок стали обнаруженные сравнительно недавно непонятные мегаструктуры колоссальных размеров, бросающие вызов существующим теориям.
Как аспирантка перевернула наше представление о Вселенной
Еще в 2021 году Алексия Лопес, будучи аспиранткой из Университета Центрального Ланкашира, обнаружила дугообразную структуру неподалеку от созвездия Ботеса.
Эта дуга кажется просто невероятной по своим масштабам: ее ширина достигает 3,3 миллиарда световых лет, что составляет 1/15 радиуса всей наблюдаемой Вселенной. Для сравнения, наша галактика Млечный Путь кажется каплей в океане рядом с этой гигантской дугой.
Ее так и назвали "Гигантская дуга", расположена она невероятно далеко, на расстоянии 9,2 миллиарда световых лет, если бы ее можно было наблюдать в ночном небе, она образовала бы дугу, занимающую столько же места, сколько 20 полных лун, или 10 градусов по небосводу.
Тот же ученый и "Большое кольцо"
Существование такой структуры уже поставило под сомнение многие представления современной космологии, как чуть больше года назад в январе 2024 года, во время 243-го заседания Американского астрономического общества, все та же Алексия Лопес представила открытие еще одной макроструктуры в далекой Вселенной, названной Большим кольцом (Великим кольцом).
© Фото : Stellarium/University of Central LancashireБольшое кольцо (показано синим) и Гигантская дуга (показано красным). Фоновое изображение предоставлено Stellarium.
Большое кольцо (показано синим) и Гигантская дуга (показано красным). Фоновое изображение предоставлено Stellarium.
Находится оно примерно там же, где и "Гигантская дуга" на расстоянии 9,2 миллиарда световых лет от Земли, имеет диаметр около 1,3 миллиарда световых лет и окружность около 4 миллиардов световых лет.
То, что они находятся в одном месте и образовались в одно время, заставляет предположить, что вместе они образуют еще более крупную космологическую систему.
Если бы мы смогли увидеть кольцо на небосводе, оно занимало бы пространство, соответствующее 15 полным лунам.
© Фото : University of Central LancashireЦентр Большого кольца близок к 0 по оси x, его протяженность примерно от -650 до +650 по оси x (что эквивалентно 1,3 миллиардам световых лет)
Центр Большого кольца близок к 0 по оси x, его протяженность примерно от -650 до +650 по оси x (что эквивалентно 1,3 миллиардам световых лет)
А если посмотреть на звездную карту, получится, что дуга – как бы внешний контур Большого кольца. И вся эта "громадина" напоминает волны, которые расходятся от упавшего в воду камня.
Очередной камень в сторону Стандартной модели
Открытие этих двух мегаструктур противоречит космологическому принципу, согласно которому вся материя равномерно распределена по Вселенной, поэтому столь крупные структуры просто не должны по идее существовать.
По крайней мере в парадигме Стандартной модели Большого взрыва и расширения Вселенной, которая, по мнению Алексии Лопес, должна быть изменена или модернизирована.
© Getty Images / ALFRED PASIEKA/SCIENCE PHOTO LIBRARYБольшой взрыв
© Getty Images / ALFRED PASIEKA/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Большой взрыв
"Эти странности продолжают замалчивать, но чем больше мы находим, тем ближе мы подходим к тому, что, возможно, нашу стандартную модель нужно переосмыслить. Как минимум, она неполная. Как максимум, нам нужна совершенно новая космологическая теорема", — сообщает Лопес на страницах The Guardian.
Возможные объяснения
Несмотря на столь шокирующее открытие, ученые попытались дать объяснение мегаструктурам.
Одной из возможных причин их образования могут быть акустические волны в ранней Вселенной, известные как барионные акустические колебания, которые могли привести к образованию сферических оболочек в расположении галактик сегодня.
© Getty Images / angel_ntСпиральная галактика
© Getty Images / angel_nt
Спиральная галактика
Есть и иное объяснение — существование космических струн, гипотетических "дефектов" в структуре Вселенной, которые могли привести к скоплению материи вдоль крупномасштабных разломов.
Впрочем, есть и совсем смелые умы, которые говорят, что, возможно, эти мегаструктуры созданы искусственно.
Построены высокоразвитой цивилизацией?
Как ни странно, в этом предположении нет ничего ненаучного.
Еще в 1950-е годы ученые всерьез занялись вопросом: как далеко может зайти цивилизация в своем развитии?
© Getty Images / Paul AlmasyАстроном проводит наблюдения за звездами в обсерватории, Франция, 1960 год
© Getty Images / Paul Almasy
Астроном проводит наблюдения за звездами в обсерватории, Франция, 1960 год
И пришли к выводу, что будет строить некие астроинженерные объекты. Вероятно, сначала она попытается использовать энергию своей звезды, построив Сферу Дейсона, затем энергию своей галактики, а дальше, возможно, и всей Вселенной.
Конечно, уровень такой гипотетической цивилизации совершенно несоизмерим с нашей. Вряд ли у нас будут темы для "разговоров".
Такой цивилизации люди, скорее всего, покажутся всего лишь муравьями, все еще копошащимися в своем муравейнике, окруженным огромной и чужой пока что для них Вселенной.
© Getty Images / m-gucciМужчина смотрит на ночное небо через телескоп
© Getty Images / m-gucci
Мужчина смотрит на ночное небо через телескоп
Впрочем, вполне возможно, что "Гигантская дуга" и "Большое кольцо" созданы физическими процессами во Вселенной, вот только какими, мы пока не знаем.