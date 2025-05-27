https://ria.ru/20250527/kosmos-2019381952.html

Загадочные мегаструктуры в галактике: ученые ломают голову

Загадочные мегаструктуры в галактике: ученые ломают голову - РИА Новости, 27.05.2025

Загадочные мегаструктуры в галактике: ученые ломают голову

Несмотря на то, что еще в прошлом веке человечество открыло себе дорогу в космос, о Вселенной мы до сих пор знаем очень мало. Она постоянно преподносит ученым... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T18:01:00+03:00

2025-05-27T18:01:00+03:00

2025-05-27T18:01:00+03:00

земля

космос - риа наука

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости, Вадим Минеев. Несмотря на то, что еще в прошлом веке человечество открыло себе дорогу в космос, о Вселенной мы до сих пор знаем очень мало. Она постоянно преподносит ученым тайны. Одной из таких загадок стали обнаруженные сравнительно недавно непонятные мегаструктуры колоссальных размеров, бросающие вызов существующим теориям.Как аспирантка перевернула наше представление о ВселеннойЕще в 2021 году Алексия Лопес, будучи аспиранткой из Университета Центрального Ланкашира, обнаружила дугообразную структуру неподалеку от созвездия Ботеса.Эта дуга кажется просто невероятной по своим масштабам: ее ширина достигает 3,3 миллиарда световых лет, что составляет 1/15 радиуса всей наблюдаемой Вселенной. Для сравнения, наша галактика Млечный Путь кажется каплей в океане рядом с этой гигантской дугой.Ее так и назвали "Гигантская дуга", расположена она невероятно далеко, на расстоянии 9,2 миллиарда световых лет, если бы ее можно было наблюдать в ночном небе, она образовала бы дугу, занимающую столько же места, сколько 20 полных лун, или 10 градусов по небосводу.Тот же ученый и "Большое кольцо"Существование такой структуры уже поставило под сомнение многие представления современной космологии, как чуть больше года назад в январе 2024 года, во время 243-го заседания Американского астрономического общества, все та же Алексия Лопес представила открытие еще одной макроструктуры в далекой Вселенной, названной Большим кольцом (Великим кольцом).Находится оно примерно там же, где и "Гигантская дуга" на расстоянии 9,2 миллиарда световых лет от Земли, имеет диаметр около 1,3 миллиарда световых лет и окружность около 4 миллиардов световых лет.То, что они находятся в одном месте и образовались в одно время, заставляет предположить, что вместе они образуют еще более крупную космологическую систему.Если бы мы смогли увидеть кольцо на небосводе, оно занимало бы пространство, соответствующее 15 полным лунам.А если посмотреть на звездную карту, получится, что дуга – как бы внешний контур Большого кольца. И вся эта "громадина" напоминает волны, которые расходятся от упавшего в воду камня.Очередной камень в сторону Стандартной моделиОткрытие этих двух мегаструктур противоречит космологическому принципу, согласно которому вся материя равномерно распределена по Вселенной, поэтому столь крупные структуры просто не должны по идее существовать.По крайней мере в парадигме Стандартной модели Большого взрыва и расширения Вселенной, которая, по мнению Алексии Лопес, должна быть изменена или модернизирована."Эти странности продолжают замалчивать, но чем больше мы находим, тем ближе мы подходим к тому, что, возможно, нашу стандартную модель нужно переосмыслить. Как минимум, она неполная. Как максимум, нам нужна совершенно новая космологическая теорема", — сообщает Лопес на страницах The Guardian.Возможные объясненияНесмотря на столь шокирующее открытие, ученые попытались дать объяснение мегаструктурам.Одной из возможных причин их образования могут быть акустические волны в ранней Вселенной, известные как барионные акустические колебания, которые могли привести к образованию сферических оболочек в расположении галактик сегодня.Есть и иное объяснение — существование космических струн, гипотетических "дефектов" в структуре Вселенной, которые могли привести к скоплению материи вдоль крупномасштабных разломов.Впрочем, есть и совсем смелые умы, которые говорят, что, возможно, эти мегаструктуры созданы искусственно.Построены высокоразвитой цивилизацией?Как ни странно, в этом предположении нет ничего ненаучного.Еще в 1950-е годы ученые всерьез занялись вопросом: как далеко может зайти цивилизация в своем развитии?И пришли к выводу, что будет строить некие астроинженерные объекты. Вероятно, сначала она попытается использовать энергию своей звезды, построив Сферу Дейсона, затем энергию своей галактики, а дальше, возможно, и всей Вселенной.Конечно, уровень такой гипотетической цивилизации совершенно несоизмерим с нашей. Вряд ли у нас будут темы для "разговоров".Такой цивилизации люди, скорее всего, покажутся всего лишь муравьями, все еще копошащимися в своем муравейнике, окруженным огромной и чужой пока что для них Вселенной.Впрочем, вполне возможно, что "Гигантская дуга" и "Большое кольцо" созданы физическими процессами во Вселенной, вот только какими, мы пока не знаем.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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земля, космос - риа наука