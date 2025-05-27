https://ria.ru/20250527/korbut-2019380614.html

"Чудо с косичками" мировой гимнастики: трагедия Ольги Корбут

"Чудо с косичками" мировой гимнастики: трагедия Ольги Корбут - РИА Новости, 27.05.2025

"Чудо с косичками" мировой гимнастики: трагедия Ольги Корбут

Ольга Корбут — легендарная советская гимнастка, чье имя стало символом революции в спортивной гимнастике. Четырехкратной олимпийской чемпионке и двукратной... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T18:53:00+03:00

2025-05-27T18:53:00+03:00

2025-05-27T18:53:00+03:00

олимпийские игры

ссср

мюнхен

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ольга Корбут — легендарная советская гимнастка, чье имя стало символом революции в спортивной гимнастике. Четырехкратной олимпийской чемпионке и двукратной победительнице мирового первенства Ольге Корбут исполнилось 70 лет 16 мая 2025 года. Ее жизнь — это история головокружительных побед, скандалов, трагедий и эмиграции в США. Почему "чудо с косичками" покинуло СССР и как сложилась ее судьба за океаном?"Петля Корбут" и мировая славаОльга Корбут, родившаяся 16 мая 1955 года в Гродно, начала заниматься гимнастикой во втором классе. Тогда она присоединилась к кружку под руководством Ярослава Короля. В десять лет она перешла к тренеру Ренальду Кнышу.Ее визитной карточкой стала "петля Корбут", элемент, впервые исполненный другой ученицей Кныша — Ларисой Пироговой. Этот элемент заключал в себе прыжок с брусьев с последующим сальто назад и приземлением на верхнюю перекладину.Корбут усердно работала над своим коронным элементом в течение пяти лет и завоевала сердца зрителей на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. Она признавалась, что испытывала страх перед его выполнением."Каждый раз, когда я подходила к брусьям, сердце замирало от страха. Мысль о том, чтобы сбежать от всего этого, казалась мне очень соблазнительной. Но мой тренер Ренальд Кныш научил меня контролировать свои эмоции", — вспоминала она.Сегодня "петля Корбут" считается запрещенным элементом в спортивной гимнастике. Новые правила не допускают, чтобы гимнастки вставали ногами на брусья.Главной соперницей Корбут в Советском Союзе была Лариса Турищева, которая часто опережала ее на союзных соревнованиях. Однако в 1975 году Ольга впервые стала абсолютной чемпионкой СССР.После Олимпиады в Монреале в 1976 году гимнастка завершила свою карьеру. Она была награждена орденами "Знак Почета" и Дружбы народов и стала почетным гражданином Гродно. Ей был посвящен фильм "Чудо с косичками".Обвинения в изнасилованииВ 1999 году Корбут сделала громкое заявление в американском издании National Enquirer, обвинив своего тренера Кныша в сексуальном насилии во время Олимпиады в Мюнхене. В 2018 году она вновь подняла эту тему в программе "Пусть говорят", уточнив, что инцидент произошел перед соревнованиями."Это было... Не знаю, как это назвать по-русски. Домогательство. Перед Олимпийскими играми в Мюнхене он меня просто изнасиловал. Это правда. Я живу с этим, и это очень тяжело. Я долго скрывала это, было стыдно. Это произошло в Минске в гостинице "Юбилейная", когда мне исполнилось 17 лет", — заявила Корбут.Кныш отверг эти обвинения, назвав их ложью. В 2019 году тренер скончался на 88 году жизни.Три брака, измены, отношения на расстоянииОльга Корбут трижды выходила замуж. Ее первым супругом стал солист группы "Песняры" Леонид Борткевич, с которым она познакомилась на концерте. В то время музыкант был женат на Ольге Шумаковой. Однако брак Борткевича распался из-за измены его жены."Корбут сказала мне: "Ты видишь, тебя жена не любит". И увезла меня в гостиницу, где у нее был номер. Так начался наш роман, а затем и свадьба", — вспоминал Борткевич в программе "Судьба человека".В 1978 году они поженились в Гродно и получили от государства квартиру в Минске. У них родился сын Ричард. Ольга хотела работать тренером в СССР, но была исключена из партии на год, что закрыло ей дорогу в сборную. В 1991 году они решили переехать в США, где Корбут занималась тренировкой детей, проводила мастер-классы и участвовала в различных мероприятиях. Позже она получила американское гражданство.Во время вторых родов в США произошла трагедия. Корбут потеряла ребенка, что лишило ее возможности забеременеть снова."За день до родов все было нормально, а когда мы поехали рожать, нам сказали, что наш ребенок мертв", — рассказал Борткевич. Он не смог построить карьеру в Америке и вернулся на родину. В результате супруги развелись спустя 22 года совместной жизни из-за расстояния и измен Борткевича.Вторым мужем гимнастки стал менеджер Алексей Войнич, который был младше ее на 17 лет. Этот брак продлился недолго. Третьим супругом Корбут стал американский бизнесмен Джей Шенфилт, с которым она сейчас живет в Скотсдейле.Продала свои олимпийские медалиВ 2017 году Корбут продала три свои золотые олимпийские медали на онлайн-торгах за 230 тысяч долларов. После вычета комиссии аукционного дома она получила 183,3 тысячи долларов. Также были проданы гимнастический купальник, в котором она выступала в Лондоне в 1973 году за 3 тысячи долларов, и ее автограф на обложке журнала Sports Illustrated за 49 долларов.Несмотря на слухи о финансовых проблемах, сама Корбут опровергла эту информацию. Борткевич заявил, что новый муж полностью обеспечивает ее."Почему она продала медали? Просто захотела! Ольга имеет полное право распоряжаться своим имуществом", — отметил он.Корбут рассказала в программе "Пусть говорят", что большую часть денег от продажи медалей она пожертвовала на благотворительность."Я подумала: интересно, продать этот купальник, получить деньги и пожертвовать их. Почти все средства я отдала в детский госпиталь и приют для бездомных животных", — пояснила она.Какой запомнили Корбут в СССР?Советская гимнастка, тренер, заслуженный мастер спорта СССР Лидия Иванова назвала Корбут талантливой спортсменкой, которой очень повезло с Кнышем. По ее мнению, атлетка добилась головокружительного успеха благодаря этому союзу. Иванова подчеркнула, что Корбут стала главной спортсменкой на Олимпиаде в Мюнхене."В Советском Союзе она сделала себе имя, с которым переехала в Америку, там как-то устраивалась. Ее знал весь мир. Я ожидала гораздо больших результатов, но у каждого судьба складывается по-своему. Я ее видела, встречалась с ней, когда она приезжала в Москву. Ольгу приглашал Первый канал. Думаю, что она могла бы помощнее распорядиться своей судьбой. Но это, наверное, мои мечты. Не собираюсь ее ругать", — сказала Иванова.Советская гимнастка, заслуженный тренер СССР Лариса Латынина была в шоке, когда Корбут продала олимпийские медали. Она отметила, что у спортсменки был непростой характер."Видимо, у нее очень тяжелое материальное положение, раз она дошла до этого. Очень удивительно и обидно, что ей пришлось это сделать. Я руководила сборной командой, в которой выступала Корбут. Характер у нее всегда был не из простых, но когда она выступала, все это забывалось. Я бы свои медали не продала ни за что и никогда", — сказала Латынина.Сегодня Корбут живет в Аризоне, тренирует детей и разрабатывает фитнес-программы. Ее история полна триумфа, предательств, скандалов и поиска себя за тысячи миль от родины.

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олимпийские игры, ссср, мюнхен, ольга корбут, сша, леонид борткевич, песняры, спорт