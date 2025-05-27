Глава семьи Крючковых из Ставрополя рассказал Путину, как сбылась его мечта
Крючковы благодаря конкурсу "Это у нас семейное" вывезли 18 детей в отпуск
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета "Россия – страна возможностей"
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Семья из Ставрополя, которая воспитывает 18 детей, рассказали президенту России Владимиру Путину, что смогли всю свою семью вывезти в отпуск благодаря конкурсу "Это у нас семейное".
По словам матери семейства Елены Крючковой, они воспитывают пятерых кровных и 13 "рождённых сердцем" детей.
"Я хочу сказать большое спасибо этому конкурсу ("Это у нас семейное" - ред.), этой платформе. Я всегда мечтал всю семью вывезти в отпуск, но так, чтобы на самолёте, никогда не получалось. Но здесь это получилось и моя мечта сбылась", - рассказал отец семейства Сергей Крючков.
По словам их дочери , семья отправилась в путешествие по полярному кругу.
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"Мы впервые полетели на самолёте и заняли там аж три ряда. Поездили на поезде и там половина вагона была наша. Мы посетили города Апатиты, Мурманск, побывали в горах Хибины, посёлке Териберка и даже увидели северное сияние", - сказала Алена.
Платформа "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе Путина в 2018 году. За семь лет участниками проектов платформы стали более 25 миллионов человек из 89 регионов России и 150 стран. За время своего существования платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе, "Это у нас семейное", "Флагманы образования", "ТопБЛОГ", "Я – профессионал" и многие другие. Главным проектом платформы "Россия - страна возможностей" является конкурс управленцев "Лидеры России".
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