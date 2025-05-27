https://ria.ru/20250527/konkurs-2019362466.html

Глава семьи Крючковых из Ставрополя рассказал Путину, как сбылась его мечта

Глава семьи Крючковых из Ставрополя рассказал Путину, как сбылась его мечта - РИА Новости, 27.05.2025

Глава семьи Крючковых из Ставрополя рассказал Путину, как сбылась его мечта

Семья из Ставрополя, которая воспитывает 18 детей, рассказали президенту России Владимиру Путину, что смогли всю свою семью вывезти в отпуск благодаря конкурсу... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T15:49:00+03:00

2025-05-27T15:49:00+03:00

2025-05-27T15:49:00+03:00

общество

россия

ставрополь

апатиты

владимир путин

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Семья из Ставрополя, которая воспитывает 18 детей, рассказали президенту России Владимиру Путину, что смогли всю свою семью вывезти в отпуск благодаря конкурсу "Это у нас семейное". По словам матери семейства Елены Крючковой, они воспитывают пятерых кровных и 13 "рождённых сердцем" детей. "Я хочу сказать большое спасибо этому конкурсу ("Это у нас семейное" - ред.), этой платформе. Я всегда мечтал всю семью вывезти в отпуск, но так, чтобы на самолёте, никогда не получалось. Но здесь это получилось и моя мечта сбылась", - рассказал отец семейства Сергей Крючков. По словам их дочери , семья отправилась в путешествие по полярному кругу. "Мы впервые полетели на самолёте и заняли там аж три ряда. Поездили на поезде и там половина вагона была наша. Мы посетили города Апатиты, Мурманск, побывали в горах Хибины, посёлке Териберка и даже увидели северное сияние", - сказала Алена. Платформа "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе Путина в 2018 году. За семь лет участниками проектов платформы стали более 25 миллионов человек из 89 регионов России и 150 стран. За время своего существования платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе, "Это у нас семейное", "Флагманы образования", "ТопБЛОГ", "Я – профессионал" и многие другие. Главным проектом платформы "Россия - страна возможностей" является конкурс управленцев "Лидеры России".

https://ria.ru/20250527/putin-2019333779.html

https://ria.ru/20250527/putin-2019356645.html

россия

ставрополь

апатиты

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, ставрополь, апатиты, владимир путин, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")