Рейтинг@Mail.ru
Княжевская: автозаправку с минимаркетом возведут в Новой Москве - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/knyazhevskaya-2019263704.html
Княжевская: автозаправку с минимаркетом возведут в Новой Москве
Княжевская: автозаправку с минимаркетом возведут в Новой Москве - РИА Новости, 27.05.2025
Княжевская: автозаправку с минимаркетом возведут в Новой Москве
Автозаправочную станцию с мойкой и минимаркетом разместят в районе Вороново Троицкого округа Москвы, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T10:15:00+03:00
2025-05-27T10:15:00+03:00
юлиана княжевская
москомархитектура
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/18/88/188862_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_9ab1c726c35a0bbc801e30ca127a3eb5.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Автозаправочную станцию с мойкой и минимаркетом разместят в районе Вороново Троицкого округа Москвы, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.По ее словам, автозаправочный комплекс возведут на участке площадью 0,18 гектара по адресу: село Кленово, земельный участок 123А. Для реализации проекта Москомархитектура выпустила градостроительный план земельного участка."Многофункциональная автозаправочная станция общей площадью 360 квадратных метров будет обладать всеми необходимыми характеристиками для комплексного обслуживания граждан", – цитирует Княжевскую пресс-служба ведомства.
https://ria.ru/20250520/knyazhevskaya-2017997833.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/18/88/188862_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_fab56447ad81e97a40ecf140533e6b64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юлиана княжевская, москомархитектура, москва
Юлиана Княжевская, Москомархитектура, Москва
Княжевская: автозаправку с минимаркетом возведут в Новой Москве

Княжевская: заправку с минимаркетом возведут в районе Вороново в Новой Москве

© МоскомархитектураЮлиана Княжевская
Юлиана Княжевская - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Москомархитектура
Юлиана Княжевская
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Автозаправочную станцию с мойкой и минимаркетом разместят в районе Вороново Троицкого округа Москвы, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
По ее словам, автозаправочный комплекс возведут на участке площадью 0,18 гектара по адресу: село Кленово, земельный участок 123А. Для реализации проекта Москомархитектура выпустила градостроительный план земельного участка.
"Многофункциональная автозаправочная станция общей площадью 360 квадратных метров будет обладать всеми необходимыми характеристиками для комплексного обслуживания граждан", – цитирует Княжевскую пресс-служба ведомства.
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Княжевская: на выставке "АРХ Москва" расскажут историю метро
20 мая, 10:00
 
Юлиана КняжевскаяМоскомархитектураМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала