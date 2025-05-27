https://ria.ru/20250527/knyazhevskaya-2019263704.html

Княжевская: автозаправку с минимаркетом возведут в Новой Москве

Княжевская: автозаправку с минимаркетом возведут в Новой Москве - РИА Новости, 27.05.2025

Княжевская: автозаправку с минимаркетом возведут в Новой Москве

Автозаправочную станцию с мойкой и минимаркетом разместят в районе Вороново Троицкого округа Москвы, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T10:15:00+03:00

2025-05-27T10:15:00+03:00

2025-05-27T10:15:00+03:00

юлиана княжевская

москомархитектура

москва

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Автозаправочную станцию с мойкой и минимаркетом разместят в районе Вороново Троицкого округа Москвы, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.По ее словам, автозаправочный комплекс возведут на участке площадью 0,18 гектара по адресу: село Кленово, земельный участок 123А. Для реализации проекта Москомархитектура выпустила градостроительный план земельного участка."Многофункциональная автозаправочная станция общей площадью 360 квадратных метров будет обладать всеми необходимыми характеристиками для комплексного обслуживания граждан", – цитирует Княжевскую пресс-служба ведомства.

https://ria.ru/20250520/knyazhevskaya-2017997833.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

юлиана княжевская, москомархитектура, москва