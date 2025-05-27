https://ria.ru/20250527/knyazhevskaya-2019263704.html
Княжевская: автозаправку с минимаркетом возведут в Новой Москве
Княжевская: автозаправку с минимаркетом возведут в Новой Москве - РИА Новости, 27.05.2025
Княжевская: автозаправку с минимаркетом возведут в Новой Москве
Автозаправочную станцию с мойкой и минимаркетом разместят в районе Вороново Троицкого округа Москвы, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T10:15:00+03:00
2025-05-27T10:15:00+03:00
2025-05-27T10:15:00+03:00
юлиана княжевская
москомархитектура
москва
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Автозаправочную станцию с мойкой и минимаркетом разместят в районе Вороново Троицкого округа Москвы, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.По ее словам, автозаправочный комплекс возведут на участке площадью 0,18 гектара по адресу: село Кленово, земельный участок 123А. Для реализации проекта Москомархитектура выпустила градостроительный план земельного участка."Многофункциональная автозаправочная станция общей площадью 360 квадратных метров будет обладать всеми необходимыми характеристиками для комплексного обслуживания граждан", – цитирует Княжевскую пресс-служба ведомства.
https://ria.ru/20250520/knyazhevskaya-2017997833.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлиана княжевская, москомархитектура, москва
Юлиана Княжевская, Москомархитектура, Москва
Княжевская: автозаправку с минимаркетом возведут в Новой Москве
Княжевская: заправку с минимаркетом возведут в районе Вороново в Новой Москве
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Автозаправочную станцию с мойкой и минимаркетом разместят в районе Вороново Троицкого округа Москвы, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
По ее словам, автозаправочный комплекс возведут на участке площадью 0,18 гектара по адресу: село Кленово, земельный участок 123А. Для реализации проекта Москомархитектура выпустила градостроительный план земельного участка.
"Многофункциональная автозаправочная станция общей площадью 360 квадратных метров будет обладать всеми необходимыми характеристиками для комплексного обслуживания граждан", – цитирует Княжевскую пресс-служба ведомства.