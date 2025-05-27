https://ria.ru/20250527/kndr-2019369505.html

Источник сообщил о прибытии делегации КНДР в Россию

Источник сообщил о прибытии делегации КНДР в Россию - РИА Новости, 27.05.2025

Источник сообщил о прибытии делегации КНДР в Россию

Делегация министерства государственной безопасности КНДР во главе с министром Ли Чхан Дэ прибыла в Россию, где примет участие в 13-й международной встрече по... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T12:36:00+03:00

2025-05-27T12:36:00+03:00

2025-05-27T16:21:00+03:00

москва

кндр (северная корея)

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сергей шойгу

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Делегация министерства государственной безопасности КНДР во главе с министром Ли Чхан Дэ прибыла в Россию, где примет участие в 13-й международной встрече по вопросам безопасности в Москве, сообщил РИА Новости источник. "(Делегация) прибыла. Участвует и посетит (форум)", - сказал собеседник агентства. Ранее в пресс-службе аппарата Совбеза РФ сообщили, что секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу в ходе 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в Москве проведет ряд двусторонних встреч с главами делегаций ряда стран, в том числе КНДР. Тринадцатая встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдёт 27-29 мая 2025 года на площадке Национального Центра "Россия" в Москве. Уже подтвердили свое участие более 125 делегаций из более чем 100 государств мира и 14 международных организаций.

https://ria.ru/20250429/rossiya-2013930481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, кндр (северная корея), россия, сергей шойгу, в мире