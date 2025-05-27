https://ria.ru/20250527/jakutija-2019339933.html

В Якутии назначили нового министра предпринимательства

В Якутии назначили нового министра предпринимательства - РИА Новости, 27.05.2025

В Якутии назначили нового министра предпринимательства

Глава Якутии назначил министром предпринимательства участника СВО Георгия Андреева, до спецоперации он работал заместителем министра инноваций, цифрового... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T14:44:00+03:00

2025-05-27T14:44:00+03:00

2025-05-27T14:44:00+03:00

республика саха (якутия)

россия

айсен николаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/2019339933.jpg?1748346253

ЯКУТСК, 27 мая - РИА Новости. Глава Якутии назначил министром предпринимательства участника СВО Георгия Андреева, до спецоперации он работал заместителем министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Тимур Ханды во вторник освобожден от должности министра предпринимательства в Якутии. "Своим указом глава Якутии Айсен Николаев назначил ветерана боевых действий, участника специальной военной операции Андреева Георгия Петровича министром предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия), освободив от должности заместителя министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что Андреев недавно вернулся со спецоперации, где с августа 2024 года служил в Курской области. Награждён медалями "Защитник Курской области" и "Участнику специальной военной операции". Андреев - не первый боец СВО, назначенный министром в Якутии. Ранее власти республики сообщили, что Шамаев, получивший на СВО тяжелое ранение, возвращается на пост министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии. В сентябре 2024 года глава республики Айсен Николаев назначил Героя России Юргина исполняющим обязанности министра по делам молодежи и социальным коммуникациям, когда предыдущий руководитель ведомства решил участвовать в СВО. В мае Юргин возглавил департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ.

https://ria.ru/20250522/nikolaev-2018547755.html

https://ria.ru/20250522/nikolaev-2018544700.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, айсен николаев