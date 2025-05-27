В Якутии назначили нового министра предпринимательства
Глава Якутии Николаев назначил главой предпринимательства участника СВО Андреева
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ЯКУТСК, 27 мая - РИА Новости. Глава Якутии назначил министром предпринимательства участника СВО Георгия Андреева, до спецоперации он работал заместителем министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Тимур Ханды во вторник освобожден от должности министра предпринимательства в Якутии.
"Своим указом глава Якутии Айсен Николаев назначил ветерана боевых действий, участника специальной военной операции Андреева Георгия Петровича министром предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия), освободив от должности заместителя министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что Андреев недавно вернулся со спецоперации, где с августа 2024 года служил в Курской области. Награждён медалями "Защитник Курской области" и "Участнику специальной военной операции".
Андреев - не первый боец СВО, назначенный министром в Якутии.
Ранее власти республики сообщили, что Шамаев, получивший на СВО тяжелое ранение, возвращается на пост министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии.
В сентябре 2024 года глава республики Айсен Николаев назначил Героя России Юргина исполняющим обязанности министра по делам молодежи и социальным коммуникациям, когда предыдущий руководитель ведомства решил участвовать в СВО. В мае Юргин возглавил департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ.