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В Якутии назначили нового министра предпринимательства - РИА Новости, 27.05.2025
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Республика Саха (Якутия)
 
14:44 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/jakutija-2019339933.html
В Якутии назначили нового министра предпринимательства
В Якутии назначили нового министра предпринимательства - РИА Новости, 27.05.2025
В Якутии назначили нового министра предпринимательства
Глава Якутии назначил министром предпринимательства участника СВО Георгия Андреева, до спецоперации он работал заместителем министра инноваций, цифрового... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:44:00+03:00
2025-05-27T14:44:00+03:00
республика саха (якутия)
россия
айсен николаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/2019339933.jpg?1748346253
ЯКУТСК, 27 мая - РИА Новости. Глава Якутии назначил министром предпринимательства участника СВО Георгия Андреева, до спецоперации он работал заместителем министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Тимур Ханды во вторник освобожден от должности министра предпринимательства в Якутии. "Своим указом глава Якутии Айсен Николаев назначил ветерана боевых действий, участника специальной военной операции Андреева Георгия Петровича министром предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия), освободив от должности заместителя министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что Андреев недавно вернулся со спецоперации, где с августа 2024 года служил в Курской области. Награждён медалями "Защитник Курской области" и "Участнику специальной военной операции". Андреев - не первый боец СВО, назначенный министром в Якутии. Ранее власти республики сообщили, что Шамаев, получивший на СВО тяжелое ранение, возвращается на пост министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии. В сентябре 2024 года глава республики Айсен Николаев назначил Героя России Юргина исполняющим обязанности министра по делам молодежи и социальным коммуникациям, когда предыдущий руководитель ведомства решил участвовать в СВО. В мае Юргин возглавил департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ.
https://ria.ru/20250522/nikolaev-2018547755.html
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РИА Новости
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россия, айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Россия, Айсен Николаев
В Якутии назначили нового министра предпринимательства

Глава Якутии Николаев назначил главой предпринимательства участника СВО Андреева

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Дзен
ЯКУТСК, 27 мая - РИА Новости. Глава Якутии назначил министром предпринимательства участника СВО Георгия Андреева, до спецоперации он работал заместителем министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Тимур Ханды во вторник освобожден от должности министра предпринимательства в Якутии.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Николаев: ТЭК необходимы рабочие кадры и специалисты среднего звена
22 мая, 21:34
"Своим указом глава Якутии Айсен Николаев назначил ветерана боевых действий, участника специальной военной операции Андреева Георгия Петровича министром предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия), освободив от должности заместителя министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что Андреев недавно вернулся со спецоперации, где с августа 2024 года служил в Курской области. Награждён медалями "Защитник Курской области" и "Участнику специальной военной операции".
Андреев - не первый боец СВО, назначенный министром в Якутии.
Ранее власти республики сообщили, что Шамаев, получивший на СВО тяжелое ранение, возвращается на пост министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии.
В сентябре 2024 года глава республики Айсен Николаев назначил Героя России Юргина исполняющим обязанности министра по делам молодежи и социальным коммуникациям, когда предыдущий руководитель ведомства решил участвовать в СВО. В мае Юргин возглавил департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
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Республика Саха (Якутия)РоссияАйсен Николаев
 
 
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