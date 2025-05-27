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ЦАХАЛ сообщила о запуске ракеты из Йемена

ЦАХАЛ сообщила о запуске ракеты из Йемена - РИА Новости, 27.05.2025

ЦАХАЛ сообщила о запуске ракеты из Йемена

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале сообщила о запуске ракеты из Йемена в направлении израильской территории, отметив, что системы ПВО работают над... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T05:35:00+03:00

2025-05-27T05:35:00+03:00

2025-05-27T05:35:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале сообщила о запуске ракеты из Йемена в направлении израильской территории, отметив, что системы ПВО работают над ее перехватом. "ЦАХАЛ зафиксировал запуск ракеты из Йемена в направлении израильской территории, системы ПВО ВВС Израиля работают над перехватом угрозы", - говорится в сообщении, опубликованном ЦАХАЛ. Позднее армия заявила, что ракета была перехвачена.

https://ria.ru/20250523/raketa-2018569653.html

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Дарья Буймова

в мире, йемен, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году