Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ сообщила о запуске ракеты из Йемена - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:35 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/izrail-2019244360.html
ЦАХАЛ сообщила о запуске ракеты из Йемена
ЦАХАЛ сообщила о запуске ракеты из Йемена - РИА Новости, 27.05.2025
ЦАХАЛ сообщила о запуске ракеты из Йемена
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале сообщила о запуске ракеты из Йемена в направлении израильской территории, отметив, что системы ПВО работают над... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T05:35:00+03:00
2025-05-27T05:35:00+03:00
в мире
йемен
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973893018_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_25f7f435da7eb78bd6c7ce893899b0b9.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале сообщила о запуске ракеты из Йемена в направлении израильской территории, отметив, что системы ПВО работают над ее перехватом. "ЦАХАЛ зафиксировал запуск ракеты из Йемена в направлении израильской территории, системы ПВО ВВС Израиля работают над перехватом угрозы", - говорится в сообщении, опубликованном ЦАХАЛ. Позднее армия заявила, что ракета была перехвачена.
https://ria.ru/20250523/raketa-2018569653.html
йемен
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973893018_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_2709e978eadcdcb12bf58a10ed3ce1e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йемен, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Йемен, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ЦАХАЛ сообщила о запуске ракеты из Йемена

Армия Израиля сообщила о запуске ракеты из Йемена, ведется работа по перехвату

© AP Photo / Leo CorreaПерехват ракет, запущенных из Ливана, израильской системой ПРО "Железный купол"
Перехват ракет, запущенных из Ливана, израильской системой ПРО Железный купол - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© AP Photo / Leo Correa
Перехват ракет, запущенных из Ливана, израильской системой ПРО "Железный купол". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале сообщила о запуске ракеты из Йемена в направлении израильской территории, отметив, что системы ПВО работают над ее перехватом.
"ЦАХАЛ зафиксировал запуск ракеты из Йемена в направлении израильской территории, системы ПВО ВВС Израиля работают над перехватом угрозы", - говорится в сообщении, опубликованном ЦАХАЛ.
Позднее армия заявила, что ракета была перехвачена.
Следы ракет в небе Израиля. - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Израиль сообщил о запуске ракеты из Йемена
23 мая, 04:20
 
В миреЙеменИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала