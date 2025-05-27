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ЦАХАЛ сообщила о запуске ракеты из Йемена
ЦАХАЛ сообщила о запуске ракеты из Йемена - РИА Новости, 27.05.2025
ЦАХАЛ сообщила о запуске ракеты из Йемена
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале сообщила о запуске ракеты из Йемена в направлении израильской территории, отметив, что системы ПВО работают над... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T05:35:00+03:00
2025-05-27T05:35:00+03:00
2025-05-27T05:35:00+03:00
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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале сообщила о запуске ракеты из Йемена в направлении израильской территории, отметив, что системы ПВО работают над ее перехватом. "ЦАХАЛ зафиксировал запуск ракеты из Йемена в направлении израильской территории, системы ПВО ВВС Израиля работают над перехватом угрозы", - говорится в сообщении, опубликованном ЦАХАЛ. Позднее армия заявила, что ракета была перехвачена.
https://ria.ru/20250523/raketa-2018569653.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Йемен, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ЦАХАЛ сообщила о запуске ракеты из Йемена
Армия Израиля сообщила о запуске ракеты из Йемена, ведется работа по перехвату