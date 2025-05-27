https://ria.ru/20250527/istyazanie--2019386392.html

Жителя Калининградской области будут судить за истязание дочери

Жителя Калининградской области будут судить за истязание дочери - РИА Новости, 27.05.2025

Жителя Калининградской области будут судить за истязание дочери

Житель Багратионовского района под Калининградом предстанет перед судом по обвинению в истязании 8-летней дочери, которую он систематически избивал даже за... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T17:11:00+03:00

2025-05-27T17:11:00+03:00

2025-05-27T17:11:00+03:00

багратионовский район

россия

калининградская область

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общество

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КАЛИНИНГРАД, 27 мая — РИА Новости. Житель Багратионовского района под Калининградом предстанет перед судом по обвинению в истязании 8-летней дочери, которую он систематически избивал даже за испорченные школьные тетради, сообщает пресс-служба регионального СУ СК. По данным следствия, обвиняемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, систематически избивал свою 8-летнюю дочь кожаным ремнем, один раз предлогом для истязаний стали испорченные школьные тетради. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Багратионовского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего) и статьи 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении. На время следствия фигурант помещен в следственный изолятор, а девочка проходит курс реабилитации после причиненных психологических травм.

https://ria.ru/20250318/bastrykin-2005749778.html

https://ria.ru/20250127/lobnya-1995633778.html

багратионовский район

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багратионовский район, россия, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф), общество