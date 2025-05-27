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Жителя Калининградской области будут судить за истязание дочери
Жителя Калининградской области будут судить за истязание дочери - РИА Новости, 27.05.2025
Жителя Калининградской области будут судить за истязание дочери
Житель Багратионовского района под Калининградом предстанет перед судом по обвинению в истязании 8-летней дочери, которую он систематически избивал даже за... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T17:11:00+03:00
2025-05-27T17:11:00+03:00
2025-05-27T17:11:00+03:00
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КАЛИНИНГРАД, 27 мая — РИА Новости. Житель Багратионовского района под Калининградом предстанет перед судом по обвинению в истязании 8-летней дочери, которую он систематически избивал даже за испорченные школьные тетради, сообщает пресс-служба регионального СУ СК. По данным следствия, обвиняемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, систематически избивал свою 8-летнюю дочь кожаным ремнем, один раз предлогом для истязаний стали испорченные школьные тетради. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Багратионовского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего) и статьи 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении. На время следствия фигурант помещен в следственный изолятор, а девочка проходит курс реабилитации после причиненных психологических травм.
https://ria.ru/20250318/bastrykin-2005749778.html
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багратионовский район, россия, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф), общество
Багратионовский район, Россия, Калининградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Жителя Калининградской области будут судить за истязание дочери
Жителя Калининградской области будут судить за истязание восьмилетней дочери