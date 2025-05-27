https://ria.ru/20250527/investitsii-2019272609.html

Инвестиции помогут российскому бизнесу выходить на новые рынки

Инвестиции помогут российскому бизнесу выходить на новые рынки - РИА Новости, 27.05.2025

Инвестиции помогут российскому бизнесу выходить на новые рынки

Российские компании в ближайшее время начнут активнее осваивать новые рынки с помощью прямых инвестиций, сказал старший вице-президент Российского экспортного... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T10:11:00+03:00

2025-05-27T10:11:00+03:00

2025-05-27T10:11:00+03:00

экономика

россия

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские компании в ближайшее время начнут активнее осваивать новые рынки с помощью прямых инвестиций, сказал старший вице-президент Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ), генеральный директор ЭКСАР Никита Гусаков на бизнес-завтраке "BeyondBorders: защита российских инвестиций за рубежом в эпоху санкций", организованном ЭКСАР совместно с юридической фирмой Stonebridge Legal."В рамках мероприятия спикеры рассказали о текущих тенденциях динамики прямых иностранных инвестиций Российской Федерации, поделились практическим опытом арбитражных споров в рамках трансграничных сделок, а также обсудили имеющиеся механизмы защиты российских инвесторов при вложениях в зарубежные активы – в том числе, страхование инвестиций, входящее в продуктовую линейку ЭКСАР", - говорится в сообщении."Инвестиции – прекрасная возможность выхода на новые рынки, потому что большинство стран сейчас развивают программы привлечения инвестиций в свою экономику, вводя различные стимулирующие меры. Естественно, что зарубежные инвестиции должны нести в себе понятные конкурентные преимущества относительно локальных активностей – например, развертывание производства за рубежом является одним из способов сэкономить на логистике, выбрав локацию с удобным плечом в части транспортировки компонентов и готовой продукции. Поэтому я думаю, что в обозримом будущем мы увидим всплеск инвестиционной активности российских компаний за рубежом", – рассказал Гусаков.Он отметил, что основной интерес российских инвесторов направлен в страны СНГ, а также Китай, Турцию, ОАЭ и Юго-Восточную Азию. Однако в отношении ряда целевых государств требуется развитие инструментария управления инвестиционными рисками в т. ч. через заключение Российской Федерацией новых соглашений о защите инвестиций с целевыми государствами.Директор офиса проектного финансирования РЭЦ Алексей Кретов отметил, что среди российского бизнеса возрастает интерес к новым инвестициям на территории зарубежных государств, связанных с такими секторами как добыча полезных ископаемых, промышленное производство и логистика. Интересна и тенденция к перетоку российских инвестиций в африканское направление. "Очень показательным трендом является появление стран Африки в композиции российских зарубежных инвестиций. Так, мы видим, что в 2020-2021 году у нас инвестиции с Африкой были практически нулевые. А уже с 2022 года мы наблюдаем значительный рост", – сказал Кретов.При этом, он подчеркнул, что у российского бизнеса ограничен опыт работы в новых регионах, вложения в которые оцениваются инвесторами как более высокорискованные."Вместе с рисками растет потребность российских инвесторов в поиске новых решений в части управления рисками зарубежных вложений. Даже на территории традиционных для российского инвестора экономик уже произошел ряд негативных событий, вероятность которых изначально оценивалась крайне невысоко и, как следствие, соответствующие меры управления рисками не предусматривались при структурировании сделок. Но если бы какие-то дополнительные механизмы были в структуре сделок учтены, например, страхование инвестиций ЭКСАР, части убытков в рамках подобных историй можно было бы избежать. И вот этот фактор стимулирует инвесторов к более детальному структурированию подобных сделок и поиску новых инструментов для защиты рисков при развитии активностей в других странах", – резюмировал Кретов.Управляющий директор по правовому сопровождению финансовой поддержки экспорта РЭЦ Лия Гришаева рассказала, на что следует обратить внимание при структурировании трансграничных инвестиционных сделок с применением страхового инструментария ЭКСАР. "Структурируя инвестиционную сделку, важно обращать внимание на наличие заключенного со страной-реципиентом соглашения о защите инвестиций и его детальные условия (в т. ч. применимые принципы защиты инвестиций, арбитражные форумы и процедуры, сроки действия соглашений и пр.), структуру и действительность документации по проекту, строгое соблюдение требований локального законодательства при приобретении актива и в течение всего проектного цикла для обеспечения защиты инвестиций", – рассказала Гришаева.Она заметила, что при наступлении страхового случая ЭКСАР оказывает инвесторам всестороннюю поддержку на каждой стадии урегулирования убытка, используя свои компетенции и возможности как государственного института развития.Помимо представителей РЭЦ, в бизнес-завтраке приняли участие заместитель генерального директора, руководитель центра правовой работы Интер РАО Михаил Гальперин, партнёр, руководитель практики разрешения споров Stonebridge Legal Алексей Ядыкин, советник практики разрешения споров Stonebridge Legal Владимир Косцов и старший юрист практики разрешения споров Stonebridge Legal Леонид Прохоров.

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https://ria.ru/20250526/rets-2019153913.html

https://ria.ru/20250526/rets-2019061816.html

https://ria.ru/20250523/podderzhka-2018740772.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия